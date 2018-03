Parlamento | Di Maio | mai Nazareno bis | M5S non lo farà mai**

meteoweb.eu

: Dispiace che i nostri due aspiranti premier al parlamento UE non si siano schierati con l’Italia sull’ipotesi di po… - marcodimaio : Dispiace che i nostri due aspiranti premier al parlamento UE non si siano schierati con l’Italia sull’ipotesi di po… - riccardo_fra : Questa è la politica della trasparenza: Luigi Di Maio ci aggiorna sul confronto con le altre forze politiche utile… - fattoquotidiano : “Quello che ci interessa è dare persone di garanzia alla presidenza delle due Camere, dei due rami del Parlamento… -

(Di venerdì 23 marzo 2018) Roma, 23 mar. (AdnKronos) – “Io unbis non lo farò mai, non porterò mai il M5S a fare una cosa del genere”. Così Luigi Di, prendendo la parola all’assemblea del M5S. L'articolo: Di, maibis, M5S non losembra essere il primo su Meteo Web.