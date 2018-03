Parlamento | a vuoto il primo scrutinio per i presidenti di Camera e Senato

leggioggi

(Di venerdì 23 marzo 2018) Ha preso il via oggi la formazione del nuovo, con le elezioni deidi, antidella formazione del nuovo Governo dopo le elezioni del 4 marzo. Come anticipato nelle ultime ore dagli stessi capigruppi sia allasia alilè andato acon un’ondata di schede bianche: 592 a Montecitorio e 312 a Palazzo Madama. Nonostante le trattative e gli incontri dei capigruppo nei giorni scorsi le due coalizioni vincitrici CentroDestra e M5S non sono arrivate ad un accordo sulle nomine ai vertici di Montecitorio e Palazzo Madama. I pentastellati non hanno gradito l’ingresso nella trattativa con la Lega della proposta avanzata da Forza italia sul nome di Paolo Romani e hanno fatto saltare la trattativa. Allai grillini avevano proposto Roberto Fico. Nel frattempo il Pd resta a guardare mantenendo la posizione di ...