Papa agli universitari Opus Dei | servite il mondo coi vostri talenti

La verità sulla lettera di Papa Ratzinger tagliata da Viganò : Un eccesso di scrupolo ha messo nei guai il monsignore inviso ai più , ma non a Papa Francesco, per aver messo in moto una macchina riformatrice

Come previsto la 'maglietta del Papa' passa da Totti a Maradona : Diego Armando Maradona raccoglie il testimone della solidarietà da Francesco Totti. È sua la seconda firma sulla t-shirt #OrdinaryHeroes, la staffetta internazionale promossa dalla Segreteria per la Comunicazione del Vaticano. La maglietta, si legge sul sito del Sir, "al suo rientro in Vaticano, sarà battuta all’asta e tutti i proventi saranno donati al Santo Padre attraverso l’Obolo di San Pietro ...

Si è dimesso il funzionario vaticano che ha diffuso una versione “tagliata” della lettera in cui Benedetto XVI parla bene di Papa Francesco : Stamattina Papa Francesco ha accettato le dimissioni di Dario Edoardo Viganò, il prefetto della segreteria della Comunicazione del vaticano, cioè il funzionario che aveva diffuso una versione “tagliata” della recente lettera in cui benedetto XVI elogiava Papa Francesco. La lettera, The post Si è dimesso il funzionario vaticano che ha diffuso una versione “tagliata” della lettera in cui benedetto XVI parla bene di Papa ...

Roma - Festa del papà : l'invito di Ricky Tognazzi agli screening gratuiti per il cuore : Il «cuore di mamma» è importante, ma non trascuriamo anche quello di papà. Con il regista e attore Ricky Tognazzi testimonial, Artemisia Onlus in occasione della Festa del papà, invita tutti i padri, ...

Papa Francesco nella terra di Padre Pio pensa agli anziani e ai giovani : 'Pregate la Madonna affinché trovino lavoro qui' : Le prime parole, sono state dedicate necessariamente a Padre Pio: 'Questo umile frate cappuccino ha stupito il mondo con la sua vita tutta dedita alla preghiera e all'ascolto paziente dei fratelli, ...

"Ha scagliato un sacchetto del pane contro il figlio neonato" : giovane papà a processo : Due anni e quattro mesi di reclusione. Questa la condanna chiesta dall'accusa nei confronti di un 27enne di San Francesco al Campo (Torino), reo secondo la sua ex fidanzata di aver scagliato un sacchetto del pane contro il figlio di pochi mesi...

Papa Francesco a Pietrelcina : 'I giovani trovino lavoro qui. Agli anziani Premio Nobel' VIDEO : 'Questo umile frate cappuccino ha detto nel suo discorso nel piazzale antistante l'Aula Liturgica di Piana Romana ha stupito il mondo con la sua vita tutta dedita alla preghiera e all'ascolto ...

Papa Francesco : 'Mi piacerebbe si desse il Premio Nobel agli anziani' : "Mi piacerebbe che una volta si desse il Premio Nobel agli anziani, che danno memoria all'umanità". Lo ha detto Papa Francesco, parlando 'a braccio', durante il suo incontro con i fedeli a Pietrelcina.

Francesca Del Taglia incinta per la seconda volta? Eugenio di nuovo papà : Forse ci siamo, la conferma è arrivata: Francesca Del Taglia è incinta di nuovo e diventerà mamma nei prossimi mesi per la seconda volta, come Eugenio sarà di nuovo papà. Sono all'incirca un paio di mesi che circola il gossip sulla coppia di Uomini e Donne, una delle più amate nate all'interno del programma, ma da parte loro non è arrivata nessuna conferma, ma neanche smentita. Già questo sembrava essere un indizio e ci portava a credere che ...

M5S - via agli incontri per le presidenze «Ai partiti chiesta la Camera»|I Papabili : «Abbiamo parlato di metodo, le presidenze saranno slegate dalle discussioni sulla formazione del nuovo governo. Ci saranno altri incontri nei prossimi giorni. Vogliamo che alla Camera si parta con la delibera sui vitalizi»

Vaticano - Papa Francesco e la clamorosa verità : ecco le 7 righe 'tagliate' dalla lettera di Papa Ratzinger : ... titolare del seguitissimo blog Settimo cielo , a 'svelare il mistero' della lettera di Benedetto XVI 'a favore' di Bergoglio che tanti dubbi aveva sollevato nel mondo della Chiesa. A quella lettera ...

La riforma elettorale di Bergoglio e il taglio dei collegi cardinalizi sicuri : il prossimo Papa sarà eletto con il proporzionale : Un quinquennio sulle rive del Tevere scandisce il tempo, inquieto, della politica e lo scorrere dei parlamenti della Repubblica. Coincidendo nell'ultimo caso con lo start elettorale di un romano pontefice: marzo 2013, mese del conclave. Simultaneità troppo invitante per non assumerne glossario e scenario. Metodo e metafora. E riassumere, in siffatta maniera, la prima "legislatura" di Francesco.Iniziamo dal paesaggio: in Urbe e in Orbe. ...