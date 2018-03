Panico in Francia - spari contro agenti e ostaggi in un market : due morti | Video : Momenti di paura nel sud della Francia. A Carcassone alcuni poliziotti sono stati colpiti da colpi di arma da fuoco mentre facevano jogging. A Trebes, poco distante, un uomo ha preso ostaggi in un sipermarket: ci sarebbe una vittima ma non è confermato

Panico in Francia - spari contro i poliziotti e ostaggi in un supermercato : un morto : Panico in Francia, spari contro i poliziotti e ostaggi in un supermercato: un morto Momenti di paura nel sud della Francia. A Carcassone alcuni poliziotti sono stati colpiti da colpi di arma da fuoco mentre facevano jogging. A Trebes, poco distante, un uomo ha preso ostaggi in un sipermarket: ci sarebbe una vittima ma non […]