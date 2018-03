Panchine anti-clochard in autostazione a Bologna

Roma - blitz contro le Panchine anti-bivacco - residenti cercano di opporsi : Via uno dei braccioli anti-bivacco installati sulle panchine di via Giovanni da Procida, a Roma. Non è durato nemmeno un mese. Adesso, recita il cartello affisso da chi lo ha smontato, quella panchina è stata “riumanizzata” e “restituita alla collettività”, dove per collettività s’intende quella dei clochard che potranno tornare liberamente a dormirci.L’azione è stata rivendicata dai ...