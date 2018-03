Pallamano Sabato di fuoco per l' ABC Bordighera | in campo under 15 e Seniores

Pallamano : a Salerno le azzurre pareggiano 24-24 contro gli USA - sabato si replica : Si è chiusa sul 24-24 la prima delle due amichevoli tra la Nazionale italiana di Pallamano femminile e la contro parte degli Stati Uniti, in quello che è un suggestivo confronto di preparazione verso la terza e la quarta giornata del girone di qualificazione agli Europei 2018, in cui le azzurre affronteranno la Slovacchia. La sfida ha visto un iniziale dominio delle ragazze a stelle e strisce, trascinate da Jence Rhoads, autrice di 9 reti, con le ...

Pallamano - Europei 2018 : Francia sul velluto sulla Svezia - colpaccio Croazia sulla Norvegia. I risultati di sabato 20 gennaio : Si è disputata quest’oggi la seconda giornata del gruppo I del Main Round, nell’ambito dell’edizione 2018 degli Europei di Pallamano maschile, in cui la Francia ha confermato la propria supremazia tecnico-tattica, superando agevolmente la Svezia 23-17, in una sfida con poche reti, ma condita da giocate di grande valore, come quelle di Kentin Mahe e Cedric Sorhaindo, top scorer della contesa con 5 realizzazioni. Il match più ...

Pallamano - Europei 2018 : Germania a valanga sul Montenegro - vince anche la Danimarca. I risultati di sabato 13 gennaio : Seconda giornata di gare per quanto riguarda gli Europei 2018 di Pallamano maschile, in cui la Germania ha iniziato nel migliore dei modi il gruppo C, sconfiggendo 32-19 il Montenegro, grazie alle 9 reti della stella Uwe Gensheimer, mentre nell’altra sfida Macedonia si è imposta per 25-24 sulla Slovenia, al termine di una sfida molto tirata, e risolta solamente nel finale dal gol di Fililp Lazarov. Passando al gruppo D, la Spagna ha ...