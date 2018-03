Pacific Rim – La Rivolta | “La nostra guerra mostri contro robot omaggio a del Toro”

Film in uscita al cinema - cosa vedere e cosa no nel weekend : da Foxtrot a Pacific Rim : Foxtrot di Samuel Maoz. Con Lior Ashkenazi, Sarah Adler, Yonatan Shiray. Israele/Germania/Francia/ Svizzera 2017. Durata: 113’. Voto 4,5/5 (AMP) Arance e soldati morti. Una sintesi che vale un Paese osservato dal talento di un grande regista israeliano, qui alla sua seconda prova otto anni dopo l’esordio Lebanon trionfatore a Venezia 2009. Foxtrot, noto ballo americano a quattro tempi, è ciò che fornisce struttura e metafora all’omonimo dramma ...

Pacific Rim : La Rivolta - la recensione : Arriva al cinema il 22 marzo Pacific Rim: La Rivolta , il sequel del film di Guillermo del Toro che questa volta lascia il comando a Steven S. DeKnight , noto per aver lavorato alla serie tv Netflix ...

Pacific Rim 2 – La Rivolta - un sequel caotico e distruttivo : Il 22 marzo 2018 i Kaiju tornano sul pianeta Terra in Pacific Rim 2 – La Rivolta, il sequel del cult fantascientifico di Guillermo Del Toro del 2013. Diretto da Steven S. DeKnight e interpretato da John Boyega e Scott Eastwood, Pacific Rim 2 racconta l’avventura di Jake Pentecost (John Boyega), il figlio del celebre […] L'articolo Pacific Rim 2 – La Rivolta, un sequel caotico e distruttivo proviene da NewsCinema.

Pacific Rim Uprising cambia approccio per rilanciare il franchise : Cinque anni fa Pacific Rim era riuscito a ripagarsi le spese con un margine basso di guadagno (190 milioni di dollari spesi più per la produzione, altrettanti in promozione per un box office mondiale di 411 milioni di dollari), era stato a suo modo un successo, visto il grande incasso, ma non uno così gigante da giustificare un sequel ad occhi chiusi. Il film di Guillermo Del Toro aveva una personalità molto decisa, aveva un punto di vista, uno ...

Pacific Rim – La rivolta che tradisce Guillermo Del Toro. La recensione : ROMA – Tanti effetti speciali, poca sostanza. E’ per il 22 marzo l’appuntamento in sala con Pacific Rim – La rivolta, secondo capitolo della pellicola lanciata nel 2013 da Guillermo Del Toro. Un ritorno sul grande schermo molto atteso che fatica a decollare. Il 3D funziona Pollice in su per gli effetti speciali, spettacolarizzati grazie […]

