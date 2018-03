Pa | nel 2017 324 licenziamenti La metà è per assenze

Finlogic - conti in salita nel 2017 : Teleborsa, - Finlogic , società attiva nel settore dell' Information Technology chiude il 2017 con ricavi pari a 21,39 milioni di euro, in crescita del 19% rispetto a 17,98 milioni del 2016. L' utile ...

Un’infermiera è indagata per la morte per malaria - nel settembre 2017 - di una bambina di quattro anni : La Procura di Trento ha chiuso l’inchiesta relativa alla morte per malaria di una bambina di quattro anni, lo scorso settembre. Al termine dell’inchiesta risulta indagata una sola persona: un’infermiera del reparto di pediatria dell’ospedale di Trento. Ansa ha scritto che The post Un’infermiera è indagata per la morte per malaria, nel settembre 2017, di una bambina di quattro anni appeared first on Il Post.

CIA torna in utile nel 2017 : Chiusura del bilancio in positivo per CIA . Ricavi su del 48,3% rispetto alla passata annualità , da 8,52 a 12,62 milioni, , attribuibile principalmente alla cessione, con relativa plusvalenza, di un ...

Seat al galoppo nel 2017 : cresciuti del 21% sia i ricavi - 10 mld - che gli utili - 281 ml - : BARCELLONA - Sulle ali del record storico per volare verso il futuro. Questo in sintesi il messaggio lanciato da Luca de Meo, presidente della Seat, durante la conferenza di presentazione del...

Immsi - risultati in forte crescita nel 2017 : Teleborsa, - 2017 positivo per il Gruppo Immsi che ha registrato performance positive e in deciso miglioramento, con il ritorno all'utile e la riduzione del debito . I ricavi consolidati sono pari a 1.

Gruppo Hero : crollo utile nel 2017 - vendite in crescita :

ZH : 367 milioni eccedenze nel consuntivo 2017 del cantone :

Credit Suisse : mezzo milione in meno per CEO Thiam nel 2017 :

nel 2017 in diminuzione le liti fiscali pendenti : Con il Comunicato Stampa n. 47 del 20 marzo 2018 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noti i dati relativi alle controversie tributarie pendenti per il periodo ottobre-dicembre 2017. I dati diffusi dimostrano il proseguimento della tendenza in ...

Doping : in Italia mille controlli in più nel 2017 - calcio nel mirino : Nel 2017 in Italia sono stati effettuati oltre 8700 controlli antiDoping, quasi mille in più rispetto all’anno precedente. E’ quanto emerge dal report statistico antiDoping fornito da Nado Italia. Nel dettaglio, sono stati effettuati 6560 controlli in competizione e 2167 fuori competizione, per un totale di 8727 (nel 2016 i test erano stati 7790). In leggero aumento i controlli che hanno dato ‘esito avverso’ (ovvero le ...

Enel : utile 2017 +47% - dividendo 0 - 237 : ANSA, - ROMA, 22 MAR - L'Enel chiude il 2017 con un utile netto del gruppo pari a 3.779 milioni di euro, in crescita del 47% rispetto al 2016, e un utile netto ordinario di 3.709 milioni di euro , +14,...

Enel - cresce l'utile 2017. Confermati target 2018 : Enel ha chiuso il 2017 con ricavi di 74,6 miliardi di euro in aumento del 5,7% rispetto al 2016 grazie soprattutto ai maggiori ricavi di vendita e trasporto di energia elettrica e per maggiori ...

Enel : Starace - utile e dividendo 2017 sopra target - confermati obiettivi 2018 (2) : (AdnKronos) – I risultati registrati nel 2017, rileva ancora Starace, “testimoniano l’efficace attuazione della strategia del gruppo e la continua evoluzione del modello di business, seppur in un contesto di mercato che permane sfidante”. Progressi significativi rispetto ai nostri principi fondamentali e ai fattori abilitanti, osserva l’ad del gruppo energetico italiano, “sono stati conseguiti nel corso ...