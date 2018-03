Overwatch League | cinque squadre in corsa per le finali della Fase 2 di questa domenica

Regali per chi guarderà Overwatch League : Blizzard corrompe i giocatori? : Blizzard sta investendo parecchio, anzi molto di più, nella Overwatch League. E su Twitch vuole spingere più utenti possibile a guardare questa competizione virtuale, tanto che ha messo in palio dei premi e dei Regali per tutti gli spettatori. Innanzitutto Blizzard ha pagato ben 90 milioni di dollari per permettersi di trasmettere le dirette di queste partite, ma questo non gli basta. Ha messo in piedi un sistema di ricompense per tutti i ...

Twitch vuole che guardiamo la Overwatch League : Sembra proprio che Twitch voglia spingere al massimo gli utenti a seguire la Overwatch League sintonizzandosi sui suoi canali, riporta Kotaku.La società avrebbe infatti pagato ben 90 milioni di dollari per poter trasmettere le dirette della partite, e ora ha messo in atto un sistema di reward per chi seguirà la Overwatch League sintonizzato su Twitch.Se collegheremo il nostro account Battle.net a quello di Twitch potremo guadagnare League Token, ...

Overwatch League : le ragioni di un successo annunciato : Dopo poco più di un anno di silenzio ufficiale e di voci che si rincorrevano per stanze e corridoi, tra rivelazioni, smentite e annunci, è finalmente iniziata la Overwatch League, la competizione targata Blizzard Entertainment e dedicata all’ultimo titolo competitivo del publisher di Irvine. Numeri da capogiro per la prima settimana di incontri: più di 10 milioni di spettatori si sono connessi nell’arco di quattro giorni su Twitch, MLG e i ...

Overwatch League : oltre 10 milioni di spettatori nella settimana di apertura : L'Overwatch League è ufficialmente iniziata la scorsa settimana alla Blizzard Arena Los Angeles, con quattro giorni di intensa competizione tra le 12 squadre legate a una città nella prima lega professionistica di eSport di caratura globale.Grazie alla spinta del nuovo accordo biennale con Twitch, il partner ufficiale esclusivo dell'Overwatch League per le trasmissioni digitali mondiali, il giorno d'apertura ha attirato una media di 408.000 ...

Overwatch League : registrati 425.000 spettatori in simultanea su Twitch : L'Overwatch League, l'importante competizione dedicata ai migliori team al mondo di Overwatch che si affrontano tra loro in diretta planetaria, è ufficialmente iniziata lo scorso 10 gennaio.Ora, grazie ai numeri riportati da Venture Beat e condivisi da Blizzard, scopriamo quanti spettatori sono stati registrati su Twitch, la celebre piattaforma streaming che, recentemente, si è assicurata l'esclusiva per trasmettere l'Overwatch League con un ...

Overwatch League : in diretta dallo sport del futuro : Negli esport pubblico e atleti sono praticamente coetanei e hanno un rapporto strettissimo, fatto di messaggi su Twitter, storie su Instagram, streaming su Twitch e discussioni infinite su chi sia il ...

L'apertura dell'Overwatch League è un grande successo : L'Overwatch League, la competizione durante la quale i migliori team al mondo di Overwatch si affrontano tra loro in diretta planetaria, è cominciata ufficialmente nella giornata di ieri con numerosi scontri altamente avvincenti che hanno visto assegnare le prime vittorie del torneo.Come riporta Eurogamer.net, la buona notizia per Blizzard è stata sicuramente quella relativa all'incredibile numero di spettatori che si sono collegati su Twitch ...

Twitch spende 90 milioni di dollari per garantirsi la Overwatch League in esclusiva : Continua a crescere il mercato degli e-sport, anche nella portata del suo pubblico: ne è sicuramente convinto Twitch , popolare sito di streaming a tema videoludico, che ha appena speso $90 milioni per garantirsi la trasmissione in esclusiva, come terze parti, degli incontri della Overwatch League previsti nelle prossime due stagioni. ...

Seguite la lega mondiale di eSport con l’app Overwatch League : Overwatch League è un'applicazione offerta da Blizzard Entertainment che permette di seguire gli eventi della lega mondiale di eSport del popolare sparatutto in prima persona a squadre. L'articolo Seguite la lega mondiale di eSport con l’app Overwatch League è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Nuove skin dell’Overwatch League acquistabili - ma che prezzo : la prima è gratis : Finalmente i giocatori possono iniziare ad acquistare le tanto attese skin dell'Overwatch League attraverso una nuova scheda che è stata introdotta oggi nel gioco dopo una patch. Si tratta di una competizione annoverata tra le più importanti dell'anno e-sportivo. Ci sono dodici squadre partecipanti e c'è un'esclusiva "skin uniforme" per ogni eroe del roster. Facendo due conti, si raggiunge il ragguardevole numero di 312 diverse skin in totale ...

Overwatch League - Blizzard sigla una partnership esclusiva con Twitch : Blizzard ha annunciato di aver siglato un accordo con Twitch per la trasmissione della Overwatch League in esclusiva per due anni sulla piattaforma di streaming. L'accordo è valido su scala globale, ad eccezione della Cina, e avrà la durata di due anni. Ogni stagione della competizione ha una durata di sei mesi. Il primo match andrà in onda alle ...

Overwatch League : ecco l'app ufficiale Blizzard : Blizzard rilascia sullo store Apple e Google l'applicazione con la quale seguire la nuova Overwatch League. l'app si presenta con un'interfaccia minimale ma curata ed offre la possibilità di seguire il calendario dei match, i risultati, le news, i video riguardanti l'evento e la classifica della competizione.Effettuando l'accesso con il proprio account Blizzard sarà poi possibile ricevere le notifiche dei match in arrivo, seguire le proprie ...