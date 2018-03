Ovazione per il primo gol di Bolt al provino con il Borussia Dortmund

Plastica - Corepla : innOvazione strada maestra per la sostenibilità : Roma, 23 mar. , askanews, Fare network, fare squadra. Tra imprese, cittadini e sistema Paese per una migliore sostenibilità ambientale, lungo tutto il ciclo di vita, degli imballaggi in Plastica. E' ...

InnOvazione : a Venezia la filiera si riunisce per sostenere le imprese (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - I lavori si sono conclusi con la testimonianza di Irene Scarpa, giovane imprenditrice che racconterà la storia di successo di Nasiertech, la start-up da lei creata. Le start up innovative operanti in Provincia di Venezia sono 100 (fonte Mise - dato a fine 2017), circa il

InnOvazione : a Venezia la filiera si riunisce per sostenere le imprese : Venezia, 21 mar. (AdnKronos) - Si è tenuto oggi a Venezia, presso la sede della Camera di Commercio Venezia Rovigo e Delta Lagunare, l’incontro “Da zero a uno: dall’idea all’impresa”, appuntamento di approfondimento e networking organizzato da CCIAA Venezia Rovigo e Delta Lagunare, UniCredit, T2i, i

InnOvazione : a Venezia la filiera si riunisce per sostenere le imprese : Venezia, 21 mar. (AdnKronos) – Si è tenuto oggi a Venezia, presso la sede della Camera di Commercio Venezia Rovigo e Delta Lagunare, l’incontro ‘Da zero a uno: dall’idea all’impresa”, appuntamento di approfondimento e networking organizzato da CCIAA Venezia Rovigo e Delta Lagunare, UniCredit, T2i, in collaborazione con Confindustria Venezia, Università Ca’ Foscari e Università Iuav, dedicato a neo ...

InnOvazione : a Venezia la filiera si riunisce per sostenere le imprese (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – I lavori si sono conclusi con la testimonianza di Irene Scarpa, giovane imprenditrice che racconterà la storia di successo di Nasiertech, la start-up da lei creata.Le start up innovative operanti in Provincia di Venezia sono 100 (fonte Mise – dato a fine 2017), circa il 16% del totale in Veneto, a sua volta quarta regione a livello nazionale per numerica di start up operative sul proprio territorio ...

InnOvazione : una Borsa per far incontrare ricercatori e aziende : Venezia , askanews, - Fare incontrare i protagonisti della ricerca, i dottori ricercatori, e le imprese impegnate sul fronte dell'Innovazione per favorire la competitività delle aziende italiane ...

Estra chiede a Consob l'apprOvazione del prospetto informativo per la quotazione : ... Direttore di Estra Energie " obiettivi di crescita mirati e una struttura solida sono da anni alla base della nostra politica industriale".

Coldiretti : Foreste - l'apprOvazione del testo unico dal Governo via libera alle opportunità per la montagna e aree interne : Non c'è alcun dubbio le Foreste e boschi contribuiscono all'economia montana legata alla selvicoltura assicurano nuovi posti di lavoro, mitigano lo spopolamento obiettivi da implementare con una migliore gestione di Foreste e boschi. Adesso con l'...

Prodotto dell'anno 2018 - il successo passa per l'innOvazione : tutti i premiati : 12.000 consumatori hanno eletto i Prodotti dell’Anno 2018 attraverso la più importante ricerca di mercato sull’innovazione. L’indagine, condotta da IRI, istituto indipendente e leader...

La diretta di Wired Health – InnOvazione per la vita : In che modo la tecnologia sta cambiando la medicina? Quali sono gli sviluppi della robotica per la salute? L’Intelligenza artificiale può velocizzare le diagnosi? La blockchain proteggerà meglio i dati dei pazienti? Queste sono alcune delle domande a cui risponderemo giovedì 15 marzo dalle 9 alle 18 a Wired Health – Innovazione per la vita, l’evento di Wired dedicato alle tecnologie per la salute, organizzato con la collaborazione scientifica ...

Ict : innOvazione urbana e smart mobility - 200 milioni dal Mit per la progettazione delle infrastrutture prioritarie : Roma, 14 mar 11:39 - , Agenzia Nova/Key4biz, - Poco meno di un anno fa il ministero delle infrastrutture e dei Trasporti , Mit, presentava il Documento di Economia e Finanza , o Def 2017, ,... , K4b,

Al via 'Percorsi di innOvazione' : la winter school per le imprese sociali del Mezzogiorno : Una vera e propria winter school pensata per promuovere la formazione e l'accelerazione d'impresa delle realtà protagoniste dell'economia sociale del Centro e Sud Italia. I NUMERI DI PERCORSI DI ...

Il programma di Wired Health - InnOvazione per la vita : Wired Health – Innovazione per la vita è il nome della prima business conference di Wired Italia che si terrà giovedì 15 marzo a Milano, presso BASE in via Bergognone 34, dalle 9 alle 18. Un’occasione per approfondire, con la collaborazione scientifica ed editoriale di Humanitas, i temi legali alla tecnologia per la salute e ai nuovi stili di vita. Una giornata con talk, exhibit, aziende e startup per raccontare come il digitale sta ...

Oikos vince il 'Premio imprese per innOvazione' : Roma, 8 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Oikos, azienda italiana attiva nella produzione di pitture e vernici ecologiche per l'edilizia, per il secondo anno ha ricevuto il 'Premio imprese per innovazione' grazie al suo ultimo progetto: White. Oikos è nata e cresciuta grazie a un'idea ben precisa: sostit