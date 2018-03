Ottimo avvio per la prima giornata di Innovalp 2018 | il Festival della Montagna di

meteoweb.eu

(Di venerdì 23 marzo 2018) Una partenza entusiasmante per il complesso programma diilche, nel cuoreCarnia a Tolmezzo, sta mettendo in scena un acceso confronto sulle opportunità strategiche dello sviluppo del presente e del futuro delle Terre Alte. Fra i tanti momenti di dibattito ecco gli appuntamenti che hanno caratterizzato ladi giovedì 22 marzo, oltre alla tavola rotonda organizzata in mattinata da LegaCoop: Sappada lascia il Veneto e torna in Friuli – Il primo incontro è un dialogo aperto tra sindaci: Manuel Piller Hoffer, sindaco di Sappada e Francesco Brollo, sindaco di Tolmezzo e Presidente UtiCarnia, moderati da Leopoldo Coen, Professore di Diritto Amministrativo dell’Università di Udine. Il percorso che ha portato Sappada a diventare un comuneCarnia è stato lungo a causa dell’iter burocratico ma la comunità l’ha sempre sostenuto ...