Ostaggi a Trebes | due morti L' assalitore | sono dell' Isis Voglio vendicare la Siria

Trebes - Isis torna a colpire in Francia. Blitz in un supermercato : Ostaggi liberati ma ci sarebbero due vittime : "Sono dell'Isis". Lo ha detto l'uomo armato che ha preso in ostaggio una decina di clienti del supermercato Super U a Trebes, nella Francia occidentale. Successivamente, secondo il sindaco di Trebes, Eric Menassi, intervistato da BFM-TV, i clienti presi in ostaggio sarebbero usciti dal supermercato. Ci sarebbero due vittime. L'uomo armato è rimasto all'interno soltanto con un ufficiale della gendarmeria che era presente al momento della ...

A Trèbes - in Francia - è in corso un’operazione della polizia : un uomo ha sparato a dei poliziotti e poi ha preso in Ostaggio delle persone in un supermercato : A Trèbes, comune francese nel dipartimento dell’Aude, nel sud del paese, è in corso un’operazione di polizia. Lo ha fatto sapere il ministero dell’Interno dicendo che saranno date altre informazioni e chiedendo anche che non vengano diffuse notizie false. L’operazione The post A Trèbes, in Francia, è in corso un’operazione della polizia: un uomo ha sparato a dei poliziotti e poi ha preso in ostaggio delle persone in ...

