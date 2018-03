Blastingnews

: Oscar Isaac e Ben Affleck saranno nel film 'Triple Frontier' - sfiorata82 : Oscar Isaac e Ben Affleck saranno nel film 'Triple Frontier' - LucaIdek : @gogomezteam non ti dico niente perché non voglio rovinarti il film e anche perché il mio giudizio totale del film… - _eesp : La mia cotta del momento è oscar isaac nel caso non si fosse capito -

(Di venerdì 23 marzo 2018) Bencompletano il cast del’. E’ scritto da Mark Boal ed è diretto da J. C. Chandor. Un thriller da conseguenze inaspettate Quest’ultimo è un regista molto stimato, ha iniziato con documentari e spot per poi specializzarsi in drammi e thriller. Molto considerata la sua ultima pellicola cone Jessica Chastaine ‘1981 – Indagine a New York’. Ha partecipato nel 2013 con il suo ‘All is Lost – Tutto è perduto’ con Robert Redford al Festival di Cannes fuori concorso. La sua prima opera è del 2011 con Zachary Queen, Jeremy Irons e Kevin Spacey dal titolo ‘Margin call’. Gli altri attori sono Adria Arjona, Pedro Pascal, Garrett Hedlund e Charlie Hunram. E’ pellicola d’azione thriller e si concentra sul ‘triplice confine’ tra Brasile, Argentina e Paraguay, un posto quasi impossibile da controllare, infatti, è meta per ogni tipo di traffico ...