Orbital | arriva il primo emulatore di PlayStation 4

(Di venerdì 23 marzo 2018) I lavori per ildi4 sono stati iniziati da un programmatore noto, sulla rete, come AlexAltea, e l'è stato sviluppato per Windows e Linux.Il progetto al momento è ancora parecchio acerbo, ha infatti solo quattro settimane di vita nonstante abbia già implementato un tool per il dumpling e un kernel funzionante.I lavori dovrebbero comunque proseguire abbastanza speditamente, perchè invece di un'emulazione piena dell'architettura X86-64, ci si occuperà di virtualizzare il sistema operativo della console.Read more…