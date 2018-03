Ora legale | ecco la sua diffusione in Italia e nel mondo

Ora legale : benefici e svantaggi tra favorevoli - contrari e scettici : Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 marzo, come noto, metteremo le lancette di un’ora in avanti , dalle 2:00 alle 3:00, per il ritorno dell’ora legale…un ritorno discusso che vede contrapporsi favorevoli, contrari e scettici, pronti a sottolinearne, rispettivamente, benefici e svantaggi. I sostenitori dell’ora legale sottolineano il risparmio energetico legato alla sua introduzione che, oltretutto, eviterebbe emissioni di tonnellate di ...

Domenica torna l'Ora legale : Terna: nei prossimi 7 mesi stimati minori consumi elettrici per 562 milioni di kilowattora. Risparmi stimati in bolletta per 116 milioni di euro. Dal 2004 risparmiati oltre 1,4 miliardi di euro e più di 8,5 miliardi di kWh di elettricità

Domanica 25 marzo torna l’Ora legale : nei prossimi 7 mesi stimati risparmi per 116 milioni di euro : Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 marzo torna l’ora legale in Italia, che durerà per i prossimi sette mesi. Per effetto dello spostamento delle lancette degli orologi un’ora in avanti, Terna – la società che gestisce la rete elettrica nazionale – stima un minor consumo di energia elettrica pari a circa 562 milioni di kilowattora, quantitativo corrispondente al fabbisogno medio annuo di circa 200 mila famiglie. Considerando che un ...

