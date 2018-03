Ora è ufficiale | Juventus-Real Madrid | dove vederla in tv

Ufficiale - Barbara d'Urso condurrà il Grande Fratello Nip 2018/Mediaset vince facile con la signOra dei record : Barbara d'Urso non rinuncia a Domenica Live e Pomeriggio 5 ma ha ceduto alle lusinghe di casa Mediaset e condurrà anche il Grande Fratello Nip dal prossimo 23 aprile.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 18:52:00 GMT)

Milan - Ora è ufficiale : la Procura indaga sulla vendita a Yonghong Li. E spuntano i nomi di possibili nuovi acquirenti : La Procura di Milano indaga sulla vendita del Milan. Il dipartimento guidato dal Procuratore aggiunto Fabio De Pasquale ha aperto un fascicolo ‘modello 45‘, dove ha raccolto il rapporto della Guardia di Finanza che contiene tre ‘sos’. Al momento, secondo quanto risulta all’Ansa, non sarebbero state effettuate rogatorie o altre attività d’indagine. Le ‘sos’ sono segnalazioni che banche, intermediari ...

Russia 2018 - Ora è ufficiale anche per la Fifa : sarà un mondiale con la Var : 'Nel 2018 non è possibile che tutto il mondo possa sapere in un minuto che l'arbitro ha commesso un errore e il diretto interessato no perché noi glielo abbiamo impedito', ha aggiunto.

Yamaha-Rossi - Ora è ufficiale : il Dottore correrà fino al 2020 : Valentino Rossi è pronto per l'ennesima stagione in sella alla sua moto. Per il Dottore questo sarà il 23esimo anno nel circuito del motomondiale e ora è ufficiale: lo sarà fino al 2020. Il ...

The Division 2 in sviluppo presso Ubisoft - Ora è ufficiale : novità all’E3 2018 : The Division 2 si farà, c'è l'ufficialità da parte di Ubisoft: il secondo capitolo del gioco della serie di Tom Clancy sarà sviluppato da Massive Entertainment ed è attualmente in fase di lavorazione, con maggiori novità che verranno svelate all'E3 2018 di Los Angeles. La notizia è arrivata da una nota ufficiale emersa in Rete, in cui Ubisoft annuncia che anche i team di Annecy, Redstorm, Reflections, Bucharest e Shangai sono attualmente al ...

Ufficiale il video di I Believe di Demi Lovato feat. DJ Khaled - colonna sonOra di Nelle pieghe del tempo : Il video di I Believe di Demi Lovato feat. DJ Khaled arriva con poche ore di anticipo rispetto alla tabella di marcia. La clip Ufficiale, che sarebbe dovuta arrivare il 9 marzo in contemporanea all'uscita del film Nelle sale, ma il suo rilascio è stato anticipato ed è ora disponibile sui canali ufficiali degli artisti coinvolti. Si tratta della clip dedicata alla colonna sonora del film A wrinkle in time, che in Italia sarà distribuito con ...

Ufficiale Nintendo Direct 8 marzo : Orario e dove seguire - quali le novità? : Alla fine Nintendo ha confermato, ci sarà davvero un Nintendo Direct domani 8 marzo. Partiamo subito con l'orario: si terrà alle 23:00 ora italiana, come ha detto la stessa Nintendo: “Segnate la data sul calendario: un nuovo Nintendo Direct sta per svelare tanti dettagli sui giochi per Nintendo Switch e Nintendo 3DS in arrivo nei prossimi mesi, incluse nuove informazioni su Mario Tennis Aces”. Il pensiero dei fan va ovviamente a titoli ...

Elezioni politiche italiane 2018 - affluenza alle urne definitiva : dato ufficiale al 74% - Lombardia e Veneto sfiOrano l’80% [DATI LIVE] : 1/28 ...

Final Fantasy XV : il gioco è stato crackato ancOra prima del lancio ufficiale : Inizialmente pareva che Final Fantasy XV non sarebbe stato protetto da Denuvo, invece così non è stato e la tecnologia anti manomissione è stata integratanel gioco, per quanto sembrerebbe si sia rivelata alquanto inutile.Come riporta DSOgaming, sembra che il gioco sia stato rotto ben quattro giorni prima del suo lancio ufficiale sul mercato, un primato alquanto interessante.Il gruppo cinese 3DM ha utilizzato l'eseguibile della demo del gioco, ...

Siamo quattro eroi della democrazia. E Ora è ufficiale : sì a Tajani premier : Roma La foto c'è: i leader del centrodestra lanciano insieme l'ultimo appello elettorale dal Tempio di Adriano. «Vincerà l'unica coalizione che può garantire un governo forte e stabile, quella del centrodestra, formata da questi 4 eroi della libertà e della democrazia...». Il candidato premier anche: «Sono lieto di potervi annunciare una buona notizia - ma questo Berlusconi lo dice in serata a Matrix, ...

Psg - Ora è ufficiale : 'Neymar si opera' : ROMA - Fine della telenovela: Neymar si opera. La comunicazione ufficiale è arrivata dallo stesso Psg: ' Al termine del protocollo inizialmente pianificato di tre giorni di cure, dopo un confronto tra ...

Galaxy S9 - diretta streaming e Orario presentazione ufficiale oggi 25 febbraio - : Partiamo dall'orario, la diretta dovrebbe iniziare alle ore 18, naturalmente sarà possibile seguire lo streaming online sul sito ufficiale di Samsung , oltre che su quello dell'evento ad esso ...