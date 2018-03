Operazione antidroga Casuzze | cocaina pronta per l' estate

Operazione antidroga a Ragusa e Vittoria : arresti nelle zone balneari : Gli agenti della Squadra Mobile di Ragusa e del Commissariato di Vittoria stamattina stanno dando esecuzione a più misure cautelari in carcere.

Operazione antidroga - ai domiciliari Petrachi ex portiere del Lecce : Sono scattate all’alba 37 ordinanze di custodia cautelare, nell’ambito di un’ Operazione antidroga iniziata all'una della scorsa notte, denominata “Orione”, conclusa dai carabinieri del comando provinciale di Lecce sulla base delle indagini condotte dal nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Maglie, guidata dal capitano Giorgio Antinelli. Tra gli arrestati l’ex portiere del Lecce Davide Petrachi . Petrachi , una parabola discendente I ...

Napoli. Operazione antidroga - 9 arresti : 9.40 Operazione dei carabinieri di Napoli contro l'organizzazione che gestiva una piazza di spaccio nel Lotto "P"di Scampia, insediamento di edilizia popolare noto come"Case dei puffi" per la ridotta altezza dei soffitti; 9 gli arresti . La struttura criminale si occupava di approvvigionamento, gestione e vendita di eroina e cocaina, oltre che del reclutamento di corrieri e spacciatori.I militari hanno ricostruito ruoli e mansioni,e hanno ...

Terni - Operazione antidroga : La mobile arresta 14 persone : Terni " La polizia ha arresta to 14 persone di varia nazionalità con l'accusa di spaccio di droga. Gli arresti fanno parte di una vasta operazione antidroga , condotta dalla squadra mobile della ...

Operazione antidroga in Valdelsa : arrestato 42enne - aveva ingerito cocaina : I Carabinieri del Nucleo Operativo di Poggibonsi, durante un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in Val d'Elsa, nel pomeriggio di ieri, hanno fermato nel centro ...

SEQUESTRATA TONNELLATA DI HASHISH/ Lavello (Potenza) - Operazione antidroga : pronta per lo spaccio in Italia : SEQUESTRATA TONNELLATA di HASHISH: operazione combinata tra GdF e Polizia a Lavello (Potenza). La droga era pronta per finire nelle piazze Italiane dello spaccio. (Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 10:30:00 GMT)