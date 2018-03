Olanda : un uomo tenta il suicidio in Parlamento : Uno sconcertante fatto è avvenuto in Olanda nella giornata di oggi, facendo il giro del mondo. Il tenta tivo di un uomo di togliersi la vita ha improvvisamente sospeso le sessioni del Congresso olandese. Il soggetto di 65 anni, proveniente dalla città di Groenlo (est del paese) si è gettato nel vuoto dalla tribuna del pubblico con una corda intorno al collo. La corda era annodata a una delle ringhiere presenti in Parlamento dell'Aja. La polizia è ...

