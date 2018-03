ilpost

: RT @Detta_Lalla: In polonia l'aborto è pienamente illegale, da oggi senza eccezioni, neanche se la donna è in pericolo di vita. Non leggo a… - chiarafonti1 : RT @Detta_Lalla: In polonia l'aborto è pienamente illegale, da oggi senza eccezioni, neanche se la donna è in pericolo di vita. Non leggo a… - valentinaWally : RT @glsiviero: Oggi in Polonia potrebbe passare una durissima legge contro l’aborto #SolidarityWithPolishWomen #StopTheBan #BlackFriday… - glsiviero : Oggi in Polonia potrebbe passare una durissima legge contro l’aborto #SolidarityWithPolishWomen #StopTheBan… -

(Di venerdì 23 marzo 2018) Il governo, sostenuto ufficialmente dalla chiesa, vuole vietare di interrompere la gravidanza in caso di gravi malformazioni del feto: ci saranno proteste in tutto il paese e in altre città dell'Europainunal’aborto Il Post.