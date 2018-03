Nuovo sciopero di Air France | è il secondo in un mese

Fattorini cibo a domicilio - a Bologna Nuovo sciopero. “Vogliono pagarci a cottimo. Ma questo non è un hobby” : Venerdì sera i Fattorini del food delivery di Bologna scioperano di nuovo. La protesta, si legge nel comunicato di Riders Union Bologna, arriva “dopo mesi di iniziative e pressioni nei confronti delle aziende e delle istituzioni cittadine per il miglioramento delle condizioni di lavoro e sicurezza. Nonostante l’impegno da parte del Comune ad aprire una trattativa tra le piattaforme e i cicloFattorini autorganizzati in Riders Union, che ...

Sicilia : E-Distribuzioni - sindacati pronti a Nuovo sciopero il 12 marzo : Palermo, 15 feb. (AdnKronos) - Dopo lo sciopero di lunedì 12 febbraio dei lavoratori Siciliani di E-Distribuzione, i sindacati sono pronti a incrociare nuovamente le braccia il 12 marzo se dall'Azienda non arriveranno risposte. Lo sciopero di lunedì è stato indetto da Filtcem Cgil, Flaei Cisl e Uilt

Rider - a Bologna Nuovo sciopero : fermi per due ore i fattorini di Glovo : Oggi ogni «glover», circa un centinaio in città, è pagato di base 4.40 all'ora, più un bonus di 1.80 di media. I turni però non sono sempre garantiti, ma dipendono da quanto si è bravi. Esiste infatti ...

Vertenza Melegatti - lavoratori di Nuovo in sciopero - : I sindacati accusano la proprietà per i ritardi e le incertezze nella partenza dell'annunciata campagna pasquale. È il secondo grande stop in pochi mesi per i dipendenti della storica azienda del ...