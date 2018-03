Nuova Volkswagen Touareg | il futuro è servito

Volkswagen Touareg - ecco la Nuova suv-ammiraglia di Wolfsburg – FOTO : C’è tanto, tantissimo, della Concept T-Prime GTE nella terza generazione della Volkswagen Touareg: dal prototipo presentato al Salone di Pechino 2016, il nuovo Suv tedesco riprende l’impostazione della carrozzeria e, soprattutto, quella degli interni. La nuova Touareg ambisce a guadagnarsi il ruolo di ammiraglia della gamma VW, lasciato vacante dalla Phaeton e solo parzialmente ereditato dalla Arteon. Inoltre dovrà replicare i numeri ...

Volkswagen Touareg - La Nuova generazione sfila a Pechino : Il terzo atto della Volkswagen Touareg entra in scena in Cina, durante un evento dedicato che precede di un mesetto la prima sfilata in pubblico al Salone di Pechino. Il debutto nel paese del Dragone non è affatto casuale. Infatti, le previsioni indicano che da quelle parti il gradimento già elevato per le Suv di alto lignaggio è destinato a raddoppiare nei prossimi cinque anni. Un trend che, al di là dellentità delle percentuali, si allinea a ...

Nuova Volkswagen Touareg : la presentazione da Pechino [LIVE STREAMING] : Tra pochi minuti dal Salone di Pechino 2018 Volkswagen presenterà in anteprima la terza generazione della Touareg . L'evento di presentazione, trasmesso in diretta streaming e che puoi seguire nel video qui sotto, ci permetterà finalmente di conoscere le caratteristiche tecniche, stilistiche e meccaniche del nuovo SUV della Casa tedesca, pronto a rinnovarsi per ...

Volkswagen Touareg - Primi teaser della Nuova generazione : La Volkswagen continua a rilasciare piccoli teaser della nuova Touareg, mentre un esemplare sta viaggiando da Bratislava a Pechino in vista del lancio ufficiale del modello, in calendario il prossimo 23 marzo in Cina.I teaser dei gruppi ottici. Oggi siamo in grado di vedere da vicino il gruppo ottico anteriore Full Led, che mette in risalto la piccola striscia superiore delle luci diurne e gli elementi singoli interni d'illuminazione. Un altro ...

Con T-Roc Volkswagen lancia una Nuova sfida : Con T-Roc Volkswagen lancia una nuova sfida Un crossover giovane e modaiolo, dal design innovativo e incline al lifestyle metropolitano Continua a leggere L'articolo Con T-Roc Volkswagen lancia una nuova sfida sembra essere il primo su NewsGo.

Auto Nuova - trentini prudenti - bene l'usato Nel 2017 poco più di 12 mila immatricolazioni La preferita? La Volkswagen Polo : ...© Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Angelo Conte Invio mail Follow @conteladige Caposervizio della redazione Cronaca di ...

Nuova Polo Volkswagen 2018 : prezzi gpl - metano - diesel e benzina - offerte - interni e dimensioni : Vi presentiamo la Nuova Polo Volkswagen 2018, macchina dalle ottime prestazioni e con uno stile sempre deciso e accattivante, il nuovo prodotto della casa automobilistica tedesca ha ovviamente svariate caratteristiche che la rendono unica nel suo genere rispetto a molte altre concorrenti. A livello di prezzo sul mercato, l’ultima ammiraglia Volkswagen presenta costi differenti in base al sistema di carburazione che ogni singola unità monta ...