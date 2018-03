“Non è possibile” Italia | choc all’ospedale La ‘scoperta’ dei medici lascia senza

caffeinamagazine

(Di venerdì 23 marzo 2018) Un fatto raro, rarissimo, che ha fatto gridare al miracolo è accaduto a Savona. La notizia è stata data nei giorni scorsi dal quotidiano ligure ”Il Secolo XIX” – è stata pubblicata nella sezione della provincia savonese – per poi essere ripresa dai maggiori giornali nazionali. Quattro pazienti ospiti della stessa struttura sanitaria si sono risvegliati dal coma profondo nel giro di pochi mesi: è nel Centro Vada Sabatia, sito a Vado Ligure in provincia di Savona. Due donne e due uomini, in stato vegetativo da anni, hanno dato chiari segnali di miglioramento che per i famigliari hanno significato “rinascere e iniziare una nuova vita”. ”Un istante magico, – si legge sul quotidiano – in cui anche le famiglie tornano alla vita e gli stessi operatori non riescono a trattenere le lacrime”. Reduci da un incidente di moto, un ...