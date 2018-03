Nokia 6 2018 è in realtà Nokia 6 1 e regala il nuovo Google Home Mini

Nokia 7 Plus - 8 Sirocco e 6 (2018) : info su DT2W - OIS - face unlock e Glance Screen : informazioni sul double tap to wake, Glance Screen, face unlock e sull'OIS per Nokia 7 Plus, Nokia 8 Sirocco e Nokia 6 (2018). L'articolo Nokia 7 Plus, 8 Sirocco e 6 (2018): info su DT2W, OIS, face unlock e Glance Screen proviene da TuttoAndroid.

Nokia 6 (2018) è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Nokia 6 (2018) Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche Nokia 6 (2018) disponibile da aprile a 279 Euro in Italia! Nokia 6 (2018) è uno degli smartphone che sono stati lanciati dal palco del MWC 2018 da Nokia. Lo smartphone, un medio gamma bello e interessante, sarà disponibile all’acquisto dal mese di aprile 2018 ad un prezzo di […]

Nokia 6 (2018) : Nokia 6 2018, presentato al MWC 2018, è la versione aggiornata del Nokia 6. A bordo troviamo Android One 8.0 Oreo. Il display da 5.5″ FullHD è alimentato dallo Snapdragon 630 (octa-core ARM Cortex A53) da 2,2 GHz. La RAM è da 3 o da 4 GB mentre la memoria interna può essere da 32 o 64 GB, espandibili tramite MicroSD fino a 128 GB. La fotocamera posteriore con ottiche Zeiss è da 16 MP mentre la frontale è da 8 MP, entrambe con apertura ...

Al MWC 2018 brilla Nokia 1 con Android GO : miglior smartphone a meno di 100 euro? : Il MWC 2018 non è solo Samsung Galaxy S9, nuovi Sony Xperia XZ2 e dunque top di gamma ma anche Nokia 1 con Android Go che si candida seriamente ad essere il miglior smartphone di quest'anno con sistema del robottino verde "snellito" a meno di 100 euro. Quali sono i suoi innegabili punti di forza? I non patiti del device all'ultimo grido e magari i neofiti del mondo smartphone potrebbero essere ingolositi proprio dal Nokia 1: il perché è ...

Nokia conferma Android P per Nokia 8 Sirocco - 7 Plus - 1 e 6 (2018) - insieme ad altre cose : Nokia, alle cui spalle c'è HMD Global, ci tiene alla trasparenza e alla comunicazione e così ha voluto sottolineare alcuni aspetti che nel corso dell'evento di ieri potrebbero essere sfuggiti o passati in secondo piano. L'articolo Nokia conferma Android P per Nokia 8 Sirocco, 7 Plus, 1 e 6 (2018), insieme ad altre cose è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Ecco le novità di HMD Global al MWC 2018. Dal Nokia 8 Sirocco al ritorno del Nokia 8110 : Il Mobile World Congress 2018 è arrivato, e come ogni anno l’evento dedicato all’universo mobile che si tiene a Barcellona riesce a catalizzare l’attenzione degli appassionati di tecnologia con la presentazione di prodotti molto attesi che vedremo sul mercato nei prossimi mesi. All’evento non poteva certo mancare HMD Global, la società responsabile del ritorno sul mercato dei dispositivi a marchio Nokia. Ed è proprio in ...

Nokia 8110 - al MWC2018 il produttore finlandese presenta la riedizione del Matrix Phone : Dopo il 3310 presentato lo scorso anno, HMD ha deciso di portare al Mobile World Congress di Barcellona la riedizione di un’altra leggenda di Nokia: il celebre 8110, ricordato anche per essere stato il cellulare usato in Matrix da Neo & co. Il nuovo Nokia 8110 sarà un feature Phone (ossia un cellulare “classico”), supporterà le reti 4G ed avrà il wifi (potrà essere usato anche come hotspot). Il design, come nel ...

Nokia 8110 4G il “banana phone” con le app - guardatelo in anteprima dal MWC 2018 (video) : Avreste mai pensato di usare WhatsApp su un Nokia 8110? Ora è realtà grazie ad HMD Global che sta portando avanti l'operazione nostalgia che ora vede un nuovo capitolo nel banana phone Nokia 8110 4G, animato da YunOS, un fork di Android, compatibile potenzialmente anche con le classiche app Android. L'articolo Nokia 8110 4G il “banana phone” con le app, guardatelo in anteprima dal MWC 2018 (video) è stato pubblicato per la prima ...

MWC 2018 : Nokia 1 - Nuovo 6 - 7 Plus - 8 Sirocco e 9 Ufficiali : Nokia al MWC 2018 presenta davvero tanti dispositivi per tutte le tasche e ricorda un passato glorioso. Dai vecchi Nokia rivisti ai potentissimi Android con doppia ottica. Nokia è ritornata ed è più forte che mai [MWC 2018] A Barcellona Nokia presenta Nokia 1, Nuovo 6, 7 Plus, 8 Sirocco e 9 Nokia al MWC […]

Nokia 8 Sirocco è ufficiale : il nuovo top di gamma finlandese per il 2018 : Nokia 8 Sirocco è ufficiale con un design elegante senza cornice e configurazione a doppia cam ZEISS è il nuovo smartphone top di gamma dell’azienda finlandeseA circa un ora dalla fine dell’evento Nokia dedicato al MWC 2018, che inizierà ufficialmente domani, l’azienda finlandese ha presentato al proprio pubblico il suo nuovo smartphone top di gamma per il 2018, o almeno per i primi 6-9 mesi dell’anno.Nokia 8 Sirocco è ...

Huawei - Nokia e Zte : le novità 2018 : Barcellona – Giornata ricca di anticipazioni nel capoluogo catalano. Molti dei big dell’hi-tech che partecipano al Mobile World Congress hanno piazzato i propri appuntamenti da un angolo all’altro della città, dove è arrivato anche il re Filippo II in un incrocio di tensioni che mescolano la grande fiera della telefonia alla politica locale e internazionale. Da Huawei a Samsung, che ha chiuso il fitto calendario delle conferenze ...

[MWC 2018] Nokia 8110 - Nokia 1 e Nokia 6 - 2018 - presentati ufficialmente - : ... uno smartphone di gamma molto bassa, destinato a chi necessità di un utilizzo base del proprio cellulare, ma vuole avvicinarsi per la prima volta al mondo degli smartphone Android. NOKIA 1 monta ...

Nokia 6 (2018) disponibile da aprile a 279 Euro in Italia : Nokia 6 (2018) sarà disponibile all'acquisto dal prossimo mese di aprile ad un prezzo consigliato al pubblico di 279 Euro per la versione con 3 GB di memoria RAM e 32 GB di memoria interna. L'articolo Nokia 6 (2018) disponibile da aprile a 279 Euro in Italia è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Nokia 8 Sirocco è ufficiale al MWC 2018 : il primo flagship con Android One : Al Mobile World Congress 2018 HMD Global ha presentato numerose novità, tra cui Nokia 8 Sirocco, una versione migliorata del modello presentato lo scorso anno. L'articolo Nokia 8 Sirocco è ufficiale al MWC 2018: il primo flagship con Android One è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.