Nissan - Un milione di elettrificate entro il 2022

(Di venerdì 23 marzo 2018) Undi autovendute ogni annoil. Questo è l'ambizioso, seppur possibile, obiettivo appena annunciato dallache, nei prossimi 4 anni, amplierà la propria offerta di veicoli a propulsione alternativa concentrandosi sui modelli a batteria e sulle ibride tradizionali. La Casa giapponese non intende infatti puntare sulle più complesse, e costose, versioni plug-in, concentrando tutti i propri sforzi nello sviluppo di powertrain a basse emissioni e di nuove tecnologie di guida autonoma e di connettività per il progetto Alliance Connected Cloud.Un'elettrica per tutti. Laha stimato che grazie alla futura offerta di modelli,la fine dell'anno fiscale delsarà in grado di vendere in tutto il mondo almeno undi ibride ed elettriche pure. Nei piani del costruttore sono previste otto nuove auto a batteria, alcune delle quali saranno ...