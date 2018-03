Niente intesa sui presidenti delle Camere |  i partiti votano scheda bianca | si va avanti 

lastampa

: Il Colle non metterebbe veti a un’intesa M5S-Lega. Ma niente voto-bis in ottobre. Il retroscena di @ugomagri - LaStampa : Il Colle non metterebbe veti a un’intesa M5S-Lega. Ma niente voto-bis in ottobre. Il retroscena di @ugomagri - zazoomblog : Camere niente intesa sui presidenti: prime fumate nere. M5S FI e Pd: scheda bianca - #Camere #niente #intesa… - infoitinterno : Camere, niente intesa sui presidenti. Prima fumata nera a Montecitorio. M5S, FI e Pd: scheda bianca -

(Di venerdì 23 marzo 2018) Dopo il voto del 4 marzo, oggi il nuovo Parlamento italiano si insedia per votare idi Camera e Senato. Dopo che le trattative degli scorsi giorni tra isono fallite, le votazioni per le presidenzesono iniziate stamane senza la minima traccia di accordi e, soprattutto, senza rete. La Stampa racconta minuto per minut...