Niente Android P per Nexus Player e in futuro Android spegnerà lo schermo durante il

Niente Android 8.0 Oreo per Samsung Galaxy S6 Edge Plus e Galaxy Note 5 secondo Vodafone AU : secondo Vodafone Australia sarebbe in fase di test per Samsung Galaxy Note 5 e Samsung Galaxy S6 Edge Plus l'aggiornamento ad Android 7.1.1 Nougat e non ad Andorid 8.0 Oreo: crollano le speranze dei possessori? L'articolo Niente Android 8.0 Oreo per Samsung Galaxy S6 Edge Plus e Galaxy Note 5 secondo Vodafone AU è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.