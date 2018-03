Nibali | Mondiale per scalatori

Nibali : "Il percorso del Mondiale è per scalatori" : 'Sarà un Mondiale su strada molto difficile, perché abbiamo questa salita da otto chilometri da ripetere sette volte e successivamente questo 'strappo' di circa 2-2,5 chilometri, con una punta del 28 ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : “Punto alla Liegi. Per vincere il Mondiale servirà la giornata perfetta” : Non si sono spenti gli echi della grande impresa di Vincenzo Nibali nella Milano-Sanremo 2018. Nella “Classica Monumento” per eccellenza il siciliano ha scritto un’altra pagina importante della sua straordinaria carriera che lo ha reso unico nel suo genere, essendo un corridore in grado di vincere grandi corse a tappe e prove in linea di tradizione. Qualche ora comunque è passata e Vincenzo inizia a realizzare la portata della ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : “La vittoria della Sanremo? Un’azione di cuore e testa. Punto al Tour de France ed al Mondiale ora” : Due volte il Giro d’Italia, un Tour de France, una Vuelta di Spagna, due Giri di Lombardia. Non potevano bastare. E’ arrivata un’altra perla per uno dei corridori italiani più forti della storia di questo sport. Vincenzo Nibali con Un’azione da fenomeno è andato prendersi la Milano-Sanremo 2018: scatto impressionante sul Poggio, cavalcata solitaria verso l’arrivo di Via Roma ed il successo che lo fa entrare nella leggenda. Dopo il ...

Vincenzo Nibali - non finisce qui! Le nuove sfide dello Squalo! Fiandre e Liegi prima del Tour de France. Poi il Mondiale… : Vincenzo Nibali ha compiuto un passo nel mito vincendo la Milano-Sanremo: il suo attacco sul Poggio, la discesa pennellata alla perfezione e gli ultimi due chilometri con il cuore in gola per contenere il rientro del gruppo sono entrati di diritto nella grande antologia del ciclismo, pagina indelebile della storia del pedale. Lo Squalo ha commosso gli appassionati, ha illuminato le scene e ha vinto la sua prima Classicissima, la terza Monumento ...

Alessandro Ballan lancia Nibali e Aru ai microfoni di SportFair : 'da troppo tempo l'Italia non vince un Mondiale - questo è l'anno giusto per ... : ...Aru e vincenzo Nibali a conquistare i campionati del Mondo che si disputeranno ad Innsbruck LaPresse\Alessandro Trovati Alessandro Ballan è stato l'ultimo italiano a diventare campione del mondo: il ...

Tirreno-Adriatico 2018 - una parata di stelle senza precedenti. Nibali - Aru - Sagan - Froome - Dumoulin. C’è il meglio del ciclismo mondiale : La Tirreno-Adriatico 2018 ha fatto centro. Nell’infinita sfida con la Parigi-Nizza, la corsa italiana ha stravinto il confronto: la maggior parte dei big del ciclismo mondiale, potendo scegliere tra le due brevi corse a tappe che si sovrappongono nel calendario, hanno deciso di presentarsi al via da Lido di Camaiore, dove domani scatterà la gara. Tra questi, tutti i maggiori interpreti delle grandi corse a tappe: fatta eccezione per il ...

Tirreno-Adriatico 2018 - una parata di stelle senza precedenti. Nibali - Aru - Sagan - Froome - Dumoulin. C’è il meglio del ciclismo mondiale : La Tirreno-Adriatico 2018 ha fatto centro. Nell’infinita sfida con la Parigi-Nizza, la corsa italiana ha stravinto il confronto: la maggior parte dei big del ciclismo mondiale, potendo scegliere tra le due brevi corse a tappe che si sovrappongono nel calendario, hanno deciso di presentarsi al via da Lido di Camaiore, dove domani scatterà la gara. Tra questi, tutti i maggiori interpreti delle grandi corse a tappe: fatta eccezione per il ...

Ghisallo - Nibali dona la maglia ma sogna quella del mondiale : C'era una volta un uomo solo al comando e la sua maglia era biancoceleste. Cambiano i tempi e cambiano i colori. Ora la maglia è rossa e ha le maniche blu ed è quella che Vincenzo Nibali oggi pomeriggio consegnerà al Museo del Ciclismo del Ghisallo e che andrà in bacheca a raccontare un pezzo della sua storia. A raccontare il suo bis al Lombardia, meno di un anno fa, ma anche i due Giri, il Tour, la Vuelta foglie vivissime come le emozioni ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali pronto per il debutto! Si riparte dal Dubai Tour per testare la gamba verso Tour e Mondiale : Vincenzo Nibali è finalmente pronto per il debutto stagionale! Dopo il virus intestinale che gli aveva impedito di partecipare alla Vuelta San Juan appena poche ore prima del via, lo Squalo farà il proprio esordio al Dubai Tour che scatterà martedì 6 febbraio: sono in programma cinque tappe negli Emirati Arabi Uniti, quattro frazioni sostanzialmente destinate ai velocisti a cui si aggiunge la bella tappa che si concluderà a XXXX, una salita che ...