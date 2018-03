New York | peggiora Illinois Tool Works

NYC & Company e il sindaco De Blasio annunciano il record di 62.8 milioni di visitatori a New York City nel 2017 : "Dai più grandi spettacoli di Broadway fino alle più intime letture di poesie, il variegato panorama artistico di New York City- e gli artisti che lo creano - ci aiuta a costruire ponti importanti e ...

Centinaia di studenti italiani ancora bloccati a New York nella tempesta di neve : Sono ancora a New York nella tormenta i circa 200 studenti italiani bloccati da giorni negli Stati Uniti d’America per il maltempo che ha provocato la cancellazione di numerosi voli, compresi quelli per l’Italia sorprendendo alla partenza gli studenti e i professori tornati negli hotel e negli alberghi che li ospitavano. Oggi un primo gruppo di studenti accompagnati da personale diplomatico, dovrebbe imbarcarsi su un aereo in ...

Petrolio : a New York chiude in calo a 64 - 3 dlr : New York, 22 mar. (AdnKronos/Xin) – Il Petrolio chiude in calo a New York. Il West Texas Intermediate (Wti) ha chiuso in calo di 0,87 cents a 64,30 dollari al barile. L'articolo Petrolio: a New York chiude in calo a 64,3 dlr sembra essere il primo su Meteo Web.

New York : peggiora Synchrony Financial : Ribasso scomposto per Synchrony Financial , che esibisce una perdita secca del 3,68% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'...

New York : 10 idee da segnarsi prima di partire : New York è uno di quei posti che si dovrebbe avere la fortuna di vedere più di una volta nella vita. Perché non contano i giorni passati a far le giravolte in Time Square o a Central Park. Ogni volta che si arriverà a casa, si avrà la sensazione di essersi persi qualcosa. Di non aver visto tutto quello che c'era da vedere. E la sensazione in effetti, non è poi così lontana dalla realtà, ...

Maltempo USA : il 4° ciclone nor’easter del mese seppellisce sotto la neve New York e Washington D.C. - quasi 50 cm in Pennsylvania [GALLERY] : 1/14 ...

A New York venduti due appartementi pagati in Bitcoin : Il Bitcoin sbarca in uno dei mercati immobiliari piú cari al mondo. Per la prima volta a New York sono stati venduti due appartementi, i cui compratori hanno pagato in criptovaluta. Si tratta di due appartamenti dell'Upper East Side, del valore di 875 mila ...

5 posti segreti di New York svelati da un «urban explorer» : Non so voi, ma, personalmente, tutte le volte che mi ritrovo a visitare uno di quei luoghi super celebri e popolari come New York farei di tutto per avere accanto una persona che sappia farmi da vera guida. Non qualcuno che mi porti a fare le solite cose da turista (stile: «facciamo una foto dove fingiamo di sorreggere la torre di Pisa»), ma una di quelle persone che conosce i luoghi giusti, dove i turisti sono pochi o insistenti, dove la città ...

Tempesta di neve sulla East Coast USA : 200 studenti siciliani bloccati a New York : A causa della Tempesta di neve che sta interessando la East Coast degli Stati Uniti, 200 studenti siciliani sono bloccati a New York: si tratta di studenti di scuole medie, superiori e università, giunti a Manhattan lo scorso 16 marzo, per partecipare a un programma di studio alle Nazioni Unite, e sarebbero dovuti ripartire ieri. L’arrivo del maltempo ha paralizzato la costa orientale, dove sono stati cancellati oltre 3.800 voli. Gli ...

Cinthya Nixon : dal telefilm alla vita reale - l'amore per New York : Era un avvocato di successo, donna emancipata, madre cinica, moglie fuori dalle righe e grande amica di Carrie, Charlotte e Samantha nella fortunata serie “Sex and the city”. Il suo personaggio le ha regalato il grande successo ma Cinthya Nixon non è solo Miranda e lo ha dimostrato spesso, fino ad ufficializzare la sua candidatura. Scende in campo come prossimo governatore dello stato New York sfidando Andrew Cuomo, alle primarie del Partito ...

Da 'Sex and the City' alla politica : Miranda punta a governare New York : L'attrice Cynthia Nixon, star di 'Sex and the City' ha annunciato la sua candidatura come governatrice dello Stato di New York. Ha comunicato la sua discesa in campo via Twitter, lanciando così la ...

Vola a New York Abercrombie & Fitch : Seduta decisamente positiva per la società americana dell'abbigliamento giovanile , che tratta in rialzo del 3,05%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline ...