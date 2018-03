Nelle elezioni egiziane Al Sisi sfida Al Sisi

L'esperto : l'intervento di Cambridge Analytica Nelle elezioni in tutto il mondo - : Su questa società si poteva investigare in diversi punti del mondo. Ma non si farà, non è interessato nessuno. Ecco se fossero in qualche modo collegati alla Russia, ecco, allora sì, orrore, orrore. ...

Elezioni 2018 - è Nelle periferie che Salvini ha vinto : la sinistra operaia è diventata destra leghista : Rileggendo a freddo i risultati elettorali, si scopre quanto un peso rilevante della partita si sia giocato nelle periferie delle grandi città dove ha spopolato il voto del Movimento 5 Stelle e della Lega. Emblematico è il caso di Matteo Salvini che nella periferia di Torino ha superato il 17% e in quella romana dove, raggiungendo la doppia cifra, ha quintuplicato i risultati delle ultime tornate elettorali. Anche per quanto riguarda Milano, ...

Elezioni - Ennio Doris : “Legislatura Nelle mani del Pd - Renzi darà le carte. Lega e M5s incompatibili” : Nel suo ufficio ha un grande ritratto di Silvio Berlusconi, ma ci tiene a dire che “più di quello che ho appeso alla parete conta quello che ho nel cuore”. Ennio Doris, fondatore e presidente di Mediolanum e banchiere ex socio del leader di Forza Italia, intervistato dalla Stampa delinea il suo personale scenario politico dopo le Elezioni. Dove il protagonista è lo sconfitto numero uno, cioè il Partito democratico. “I due ...

Come sono andate le elezioni Nelle città delle banche in crisi? : Qui, era candidato il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, il quale si è imposto di pochi punti percentuali sull'economista leghista Claudio Borghi. Nel complesso, il PD ha retto con il 32%, l'...

Elezioni 2018 - i risultati Nelle maggiori città : Napoli e il sud sono tutti per il M5S, a Milano e Torino testa a testa tra centrosinistra e centrodestra, Firenze al PD, Venezia alla Lega e a Roma è una battaglia alla pari. Se i risultati delle urne ...

Elezioni - il boom dei 5 Stelle Nelle province con più disoccupazione : rispetto al 2013 il Movimento guadagna 18 punti : La promessa del reddito di cittadinanza accompagnato dalla riforma dei centri per l’impiego. La suggestione di un piano di “investimenti ad alto moltiplicatore occupazionale per creare nuove opportunità di lavoro“. O forse solo, più in generale, la promessa di un cambiamento dopo decenni di politiche evidentemente inefficaci nel promuovere la crescita al Sud. Da cui negli ultimi 15 anni, secondo lo Svimez, sono ...

Trump : 'Contrasteremo ingerenze russe Nelle elezioni di Midterm' : "Nessun timore, contrasteremo in tutti i modi le interferenze russe nelle elezioni di Midterm", vale a dire di metà mandato. Lo ha detto Donald Trump in una conferenza alla Casa Bianca. Trump ha ...

Risultati elezioni 2018 - seggi Nelle proiezioni YouTrend : centrodestra a 267 (124 alla Lega). M5s a 228 – SEGUI LA DIRETTA : Il trionfo del Movimento Cinque Stelle, primo partito e primo gruppo parlamentare, che al Sud lascia le briciole agli avversari. Il dominio della Lega in tutto il Nord, che però sfonda al Centro e si radica perfino al Sud. Il Pd prostrato e il centrosinistra scomparso. La cartina dell’Italia la mattina dopo le elezioni politiche 2018 è tutta gialla e blu (guarda la mappa interattiva del Fatto.it) con la quasi scomparsa del rosso. Ma cosa ...

Elezioni : Plebiscito.eu - Salvini e Di Maio stravincono - Italia Nelle sabbie mobili (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Una buona notizia è forse data dal fatto che il diritto di autodeterminazione dei popoli oggi in parlamento non trova più un ostacolo insormontabile, in quanto sia la Lega sia i 5 Stelle a più riprese hanno dichiarato di volerlo rispettare. Ciò significa che se in Veneto

Elezioni : Plebiscito.eu - Salvini e Di Maio stravincono - Italia Nelle sabbie mobili : Treviso, 5 mar. (AdnKronos) - "Le Elezioni politiche 2018 hanno dato un responso chiaro, vincono la Lega e il Movimento 5 Stelle. La prima perché ha conquistato in modo autorevole la leadership della coalizione vincente del centro-destra, i secondi perché hanno conquistato la palma del primo partito

Elezioni regionali Lazio - Zingaretti avanti Nelle proiezioni - : Il candidato del centrosinistra, in questa Regione alleato con LeU, sarebbe avanti ma si profila un testa a testa con l'esponente del M5s Lombardi e il rappresentante del centrodestra Parisi, entrambi ...

Elezioni - la clamorosa rivelazione : “sono certa che Mattarella darà l’incarico a Tajani. Vi spiego perchè tutto è ancora Nelle mani di Berlusconi” : Francesca Chaouqui, a lungo membro della Pontificia Commissione Referente di studio e di indirizzo sulla struttura degli enti economici e amministrativi della Santa Sede, è intervenuta questa mattina ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi Niccolò Cusano. La papessa sulle Elezioni del 4 marzo: “Ero perfettamente convinta ...

Elezioni 2018 - il M5S vola al Sud : "Sfiora il 50% Nelle isole". Boom Salvini - Renzi lascia? Borse ko - su lo spread : Elezioni 2018, i risultati in diretta. Il Movimento 5 stelle primo partito oltre il 30%, ma centrodestra prima coalizione. Crollo del Pd, la Lega supera Forza Italia. Ma non c'è una...