Nel weekend torna l' ora legale e al parco di Monza scatta l' orario estivo

Milano : Giornate Fai - Palazzo Pirelli aperto al pubblico Nel weekend : Milano, 22 mar. (AdnKronos) - Palazzo Pirelli a Milano, sede del Consiglio regionale della Lombardia, sarà aperto al pubblico sabato e domenica prossimi in occasione della 26esima edizione delle Giornate Fai di Primavera. Il Pirellone sarà aperto al pubblico con ingresso gratuito dalle ore 10 alle 1

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : spada protagonista a Budapest Nel weekend. L’Italia cerca risposte - Rossella Fiamingo per il riscatto : Sarà un fine settimana di Coppa del Mondo dedicato completamente alla spada. Nel weekend è in programma a Budapest un Grand Prix, che vedrà protagonisti sia uomini che donne. Al maschile l’Italia cerca ancora la prima vittoria stagionale. Proprio nel primo ed unico Grand Prix stagionale di Doha è arrivato il doppio podio con Andrea Santarelli e Paolo Pizzo. La presenza del siciliano, Campione del Mondo in carica, però è ancora incerta, ...

Previsioni Meteo : avanza il maltempo Nel weekend - sarà una Domenica piovosa in tutt’Italia. Poi arriva la “Tempesta di San Giuseppe” : 1/22 ...

Cosa fare a Milano Nel weekend del 16-18 marzo : A spasso nella Milano del futuro Al via questo weekend la prima edizione della Milano Digital Week : 400 appuntamenti diffusi, tra dibattiti, mostre, curiosità, seminari, performance, spettacoli, ...

Meteo - Nel weekend torna il maltempo con piogge e freddo : Nel fine settimana è attesa una nuova ondata di maltempo a causa dell'arrivo di un'altra perturbazione atlantica (la numero 8 del mese), che darà vita a una circolazione ciclonica centrata proprio sull'Italia. Questa depressione, spiegano i Meteorologi del Centro Epson Meteo, accompagnerà per alcuni giorni: la prossima settimana si preannuncia molto instabile, a tratti anche perturbata e più fredda. L'afflusso di aria ...

Meteo : piogge e temporali Nel weekend - poi torna il freddo : La primavera fatica a decollare: ci attende un weekend con piogge e temporali, poi l'arrivo del Burian bis farà calare sensibilmente le temperature nel corso della prossima settimana.Continua a leggere

Previsioni Meteo - il “Burian Bis” congela l’Europa : Nel weekend -25°C dalla Germania al Regno Unito - l’Italia resta a guardare : Per la primavera bisognerà ancora attendere nel cuore dell’Europa. Una nuova discesa di aria fredda proveniente dalla Scandinavia arriverà sull’Europa centrale, con Germania, Regno Unito e Danimarca tra i Paesi più colpiti. In Germania il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) prevede ghiaccio e neve in alcune aree. Il Burian in arrivo da nord-est abbasserà notevolmente le temperature a partire da domani, venerdì 16 marzo. L’ondata di gelo colpirà ...

Film al cinema : cosa vedere - ed evitare - Nel weekend del 17 marzo : Fiore ribelle Il primo Film dedicato al percorso umano e spirituale di Osho, il guru indiano che ha diffuso la sua "scienza della dimensione interiore" in tutto il mondo. Diretto da Krishan Hooda, il ...

Previsioni Meteo Lombardia : pioggia e neve in arrivo anche Nel weekend : Un ampio fronte perturbato attualmente in ingresso sulla parte occidentale del Bacino del Mediterraneo determinerà per la giornata di domani condizioni instabili sulla Lombardia, con precipitazioni diffuse sulla regione, a carattere nevoso sui rilievi alpini e prealpini e sensibile aumento dell’intensità del vento dai quadranti orientali in pianura. Queste condizioni instabili – spiega nel consueto bollettino Meteo Arpa Lombardia ...

WRC 2018 : Nel weekend il Rally del Messico - info diretta tv streaming Video : Torna nel week-end il mondiale #Rally WRC che, a partire da giovedì 8 marzo, fara' tappa nel continente americano per il Rally del Messico. L’evento, attesissimo di per sé, può contare sulla presenza del campionissimo Sebastian Loeb, al ritorno in gara dopo diversi anni di assenza dal circuito mondiale. Il ritorno del re Loeb: il francese può impensierire i rivali? La partecipazione del nove volte campione del mondo mette un po’ in secondo piano ...

Parcheggi - divieti - navette : che succede Nel weekend di San Giuseppe : La Spezia - Sabato 17, domenica 18 e lunedì 19 marzo torna la Fiera di San Giuseppe, uno degli eventi più attesi dagli spezzini. La fiera si terrà dalle 8.00 alle 20.00, con prolungamento fino alle 22.

Allerta Meteo - Italia spaccata in due Nel weekend : Domenica 11 Marzo rovente al Sud con oltre +26°C - incubo alluvione al Centro/Nord [MAPPE] : 1/21 ...

Volley - SuperLega 2018 – Playoff Scudetto - quarti di finale. Nel weekend si gioca gara1 : programma - orari e tv delle partite (10-11 marzo) : Nel weekend del 10-11 marzo iniziano i quarti di finale dei Playoff Scudetto di Volley maschile. Il programma prevede la disputa delle gara1 del primo turno a eliminazione diretta: le otto squadre rimaste in corsa si sfideranno per continuare a sognare il tricolore. Si gioca in casa delle formazioni meglio piazzate al termine della regular season. Si incomincia sabato con Perugia che ospita Ravenna: Block Devils ampiamente favoriti al ...

Nel terzo weekend di Nero Norcia focus sugli acceleratori di impresa : In programma, infatti, spettacoli in piazza san Benedetto, sabato 10 marzo alle 15 di tamburini e falconieri, domenica 10 alla stessa ora degli sbandieratori Cardium di Calvi dell'Umbria e del circo ...