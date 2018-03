“Nel seno! Lo nasconde lì” Disastro Francesca Cipriani e Isola dei Famosi | di nuovo nei

caffeinamagazine

: Isola sputtanata. La Cipriani si rotola nella sabbia, un disastro: addio bikini, svela cosa nasconde nel seno / Vid… - dnaJuve27 : Isola sputtanata. La Cipriani si rotola nella sabbia, un disastro: addio bikini, svela cosa nasconde nel seno / Vid… - Libero_official : L'ultimo scoop di Striscia la Notizia, il servizio che demolisce (ancora) l'Isola dei famosi. Roba davvero clamoros… - katanaferraris : L'albero m'è penetrato nelle mani, La sua linfa m'è ascesa nelle braccia, L'albero m'è cresciuto nel seno Profo… -

(Di venerdì 23 marzo 2018) L’deiogni settimana perde ‘pezzi’ ma, per ora, nonche, non ce ne vogliano gli altri naufraghi, è probabilmente la vip che dà più soddisfazioni in Honduras, laddove per ‘soddisfazioni’ si intendono risate e sano trash, si badi bene. Non sarà stata una casualità che tra tanti personaggi(sicuramente più di lei e dei concorrenti rimasti in gioco) la scelta sia ricaduta proprio su Valeria Marini. Si sapeva che l’ex marito della star dei ‘baci stellari’, Giovanni Cottone, ha frequentato successivamente la. Nel passato di entrambe, dunque, c’è stato lo stesso uomo. E, appresa la notizia dell’arrivo di Valeriona, non l’ha presa bene. L’ex Pupa ha accusato la Marini di essersi rifiutata di partecipare insieme a lei a una trasmissione condotta da Alfonso ...