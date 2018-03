Nel Privé di Giorgio Armani è cambiata la musica

gqitalia

(Di venerdì 23 marzo 2018) Negli ultimi mesi, nei salotti milanesi in cui si parla di movida e nightlife, il nuovo corso del club diin pieno centro a Milano, che propone da qualche tempo alcuni tra i migliori dj del mondo, è un tema assai frequente. Certo, a livello internazionale affiancare un grande dj a un fashion brand è abitudine assai consolidata. Se poi quel brand è anche proprietario di una discoteca subentra la logica del valore aggiunto. La novità su cui si discute è che a giocare la partita del lusso non sono più solo i grandi nomi delladance mainstream aka “commerciale” (definizione che odio), ma anche alcuni tra i migliori artisti dellaunderground. Dalla sua riapertura, nell’ottobre 2016, l’/Privé ha proposto, in una sequenza mai vista prima, artisti come Guy Gerber, Marco Carola, Tensnake, Dixon, Honey Dijon, 2ManyDjs, Agoria, Peggy Gou, ...