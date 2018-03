optimaitalia

: Nel criptico poster di Westworld 2 il “caos prende il controllo”: l’Uomo in Nero morirà? (foto) - _diana87 : Nel criptico poster di Westworld 2 il “caos prende il controllo”: l’Uomo in Nero morirà? (foto) - OptiMagazine : Nel criptico poster di #Westworld 2 il 'caos prende il controllo': l'Uomo in Nero morirà? (foto)… - giomasucci : @Barracciu @pdnetwork @maumartina Onestamente, pur non avendo votato pd, nel no aventino non ci vedo nulla di criptico. -

(Di venerdì 23 marzo 2018) "Queste violente gioie hanno violenta fine": neldi2, la tagline dello show inizia ad avere senso. Nelle ultime ore, HBO ha rilasciato la locandina ufficiale della seconda stagione in cui si legge come il tanto citato "caos"rà "il controllo" nel parco costruito dal dottor Ford.Dopo la galleria di immagini promozionali della nuova stagione, che mostravano la posizione dei personaggi in2, ilufficiale conferma quanto annunciato finora: un secondo capitolo all'insegna delle azioni volente, ribellione e tante scene in cui nessuno sarà al sicuro. In altre parole, chiunque potrebbe morire.Neldi2, un meccanico avvoltoio robotico emerge prorompente vicino un cappello: l'immagine apocalittica non è di buon auspicio. "Il caosil controllo" si legge nella locandina, ma potrebbero esserci altri messaggi ...