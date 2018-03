Nel 2017 in diminuzione le liti fiscali pendenti

Doping : in Italia mille controlli in più Nel 2017 - calcio nel mirino : Nel 2017 in Italia sono stati effettuati oltre 8700 controlli antiDoping, quasi mille in più rispetto all’anno precedente. E’ quanto emerge dal report statistico antiDoping fornito da Nado Italia. Nel dettaglio, sono stati effettuati 6560 controlli in competizione e 2167 fuori competizione, per un totale di 8727 (nel 2016 i test erano stati 7790). In leggero aumento i controlli che hanno dato ‘esito avverso’ (ovvero le ...

ENel : utile 2017 +47% - dividendo 0 - 237 : ANSA, - ROMA, 22 MAR - L'Enel chiude il 2017 con un utile netto del gruppo pari a 3.779 milioni di euro, in crescita del 47% rispetto al 2016, e un utile netto ordinario di 3.709 milioni di euro , +14,...

ENel - cresce l'utile 2017. Confermati target 2018 : Enel ha chiuso il 2017 con ricavi di 74,6 miliardi di euro in aumento del 5,7% rispetto al 2016 grazie soprattutto ai maggiori ricavi di vendita e trasporto di energia elettrica e per maggiori ...

ENel : Starace - utile e dividendo 2017 sopra target - confermati obiettivi 2018 (2) : (AdnKronos) – I risultati registrati nel 2017, rileva ancora Starace, “testimoniano l’efficace attuazione della strategia del gruppo e la continua evoluzione del modello di business, seppur in un contesto di mercato che permane sfidante”. Progressi significativi rispetto ai nostri principi fondamentali e ai fattori abilitanti, osserva l’ad del gruppo energetico italiano, “sono stati conseguiti nel corso ...

Enel : Nel 2017 ricavi +5 - 7% - risultato netto a 3 - 779 mld (+47%) : Roma, 22 mar. (AdnKronos) – Enel ha chiuso il 2017 con ricavi pari a 74,639 miliardi di euro, in progressione del 5,7% rispetto ai 70,592 mld del 2016 grazie ai maggiori ricavi di vendita e trasporto di elettricità e per maggiori attività di trading di elettricità, oltre che per un effetto cambi positivo. L’ebitda è pari a 15,653 mld, in crescita del 2,5% per effetto degli investimenti, della politica di efficienza perseguita dal ...

Nell’ultimo trimestre del 2017 HMD ha raggiunto il sesto posto tra i produttori di telefoni : Nel quarto trimestre del 2017 HMD Global, che detiene i diritti del marchio Nokia, ha raggiunto il quinto posto tra i produttori di smartphone in Europa e i sesto al mondo contando anche i feature phone. L'articolo Nell’ultimo trimestre del 2017 HMD ha raggiunto il sesto posto tra i produttori di telefoni proviene da TuttoAndroid.

Onu : aumenta fame nel mondo - 124 milioni le persone colpite Nel 2017 | : Presentato a Roma il rapporto annuale della Rete di informazione sulla sicurezza alimentare secondo cui cambiamento climatico e conflitti sono al primo posto fra le cause di carestia globale

Acqua : Nel 2017 crisi idrica di portata eccezionale : Ad oggi sono documentati dalla Banca mondiale più di cinquecento conflitti legati al controllo delle risorse idriche. Ed il rischio è che per mettere le mani sull'Acqua si combatta sempre più -

Beghelli - utili e ricavi in calo Nell'esercizio 2017 : Teleborsa, - Risultati in chiaroscuro per Beghelli , il cui Gruppo progetta e produce apparecchi per l'illuminazione tecnico professionale, che chiude l'esercizio 2017 con un risultato netto di gruppo ...

Swiss Deluxe Hotels : 10% di pernottamenti in più Nel 2017 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Swissinfo IT Swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

NBA Regular Season 2017/18 : Rockets sempre più in vetta Nella Western Conference - Pelicans in risalita - ripresa tardiva per i Pistons! : E’ tempo di match decisivi in questa NBA Regular Season 2017/18 e nell’inizio di quest’altra settimana di marzo ne abbiamo visti parecchi. Molti sono stati fondamentali in vista dei playoff e, se nella Eastern Conference ormai sembra che le 8 squadre ci siano già, nella Western Conference tutto è molto più in bilico. Andiamo dunque a vedere tutti i risultati di questa tre giorni +1, a partire dalle 3 partite giocate ...

Rai Way - utile netto in crescita Nel 2017 : Rai Way chiude il 2017 con un utile netto pari a 56,3 milioni, in aumento del 34,6% rispetto all'esercizio 2016, quando era stato di 41,8 milioni. Nello stesso periodo, i ricavi si sono attestati a ...

Bmw : Nel 2017 utile netto a 8 - 706 mld - +26% - e ricavi a 98 - 678 mld. Krueger : 'Il 2018 sarà nuovo anno record' : MONACO - Forte dei risultati ottenuti nel 2017, con 2.463.526 auto vendute , +4,1% rispetto all'anno precedente, , Bmw guarda con ottimismo al 2018 che sarà - lo ha detto oggi Harald...