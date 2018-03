Nba | playoff vicini per Philadelphia

Nba - Belinelli ne fa 15 e Phila vola verso i playoff. Walker - show da 46 punti : Ultime battute della regular season in Nba e caccia agli ultimi posti per i playoff. Nel turno di questa notte si sono giocate sette partite. Vincono e si avvicinano sempre più al primo obiettivo ...

Nba - Clippers ancora ko - playoff addio : ANSA, - ROMA, 21 MAR - L'addio quasi certo dei Los Angeles Clippers ai sogni di playoff è l'esito più significativo del turno di questa notte in Nba. La regular season è ormai agli sgoccioli e i ...

Nba Sundays : Anthony Davis e i Pelicans in trasferta a Boston alla caccia dei playoff : L'ultima volta che i Boston Celtics hanno affrontato Anthony Davis il n°23 dei Pelicans ha mandato a libri una prestazione da 45 punti e 16 rimbalzi, trascinando i suoi alla vittoria in overtime e ...

Nba - Harden trascina i Rockets e spinge gli Spurs fuori dai playoff : Solo quattro partite nel turno Nba di questa notte. Il risultato più significativo è la vittoria degli Houston Rockets contro i San Antonio Spurs con il punteggio di 109-93. trascinata da James Harden ...

Nba - tutto facile per Houston : Harden ne mette 28 e spinge gli Spurs fuori dai playoff : Houston Rockets-San Antonio Spurs 109-93 TABELLINO Kawhi Leonard ancora non è pronto a scendere in campo , "E non ho novità su quando lo sarà", dice Popovich, ; LaMarcus Aldridge è fuori per un dolore ...

Nba - Oklahoma City-San Antonio 104-94 - Spurs a rischio playoff : la cronaca - San Antonio parte malissimo e nel primo quarto incappa in turnover in serie che fanno infuriare coach Popovich. I Thunder a livello offensivo vanno a corrente alternata ma con i punti di ...

Nba pronta a cambiare : c’è l’idea di un nuovo formato per i playoff : Il nuovo commissioner Adam Silver considera superato l'attuale formato e vorrebbe un cambiamento, senza una divisione geografica delle squadre. L'articolo NBA pronta a cambiare: c’è l’idea di un nuovo formato per i playoff è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Basket - Nba : Toronto stacca il pass per i playoff - Houston da record. LeBron trascina i Cavs : NEW YORK - In Nba è già tempo di verdetti: grazie al successo ai danni di Detroit, Toronto è la prima iscritta ai playoff. Houston, intanto, non si ferma e mette a segno il record stagionale di ...

Nba - intervista esclusiva a Marco Belinelli : 'Ai playoff non abbiamo paura di nessuno' : La sconfitta con i Milwaukee Bucks non ha fatto perdere l'ottimismo a Marco Belinelli, che si è concesso ai microfoni di Sky Sport 24 parlando della sua situazione a Philadelphia, dei giorni frenetici della sua firma con i Sixers, dei suoi compagni di squadra più talentuosi e anche della Nazionale, osservata e tifata anche ...

Nba - risultati della notte : Denver piega i Cavs - Miami chiude la corsa playoff - Lonzo Ball show a San Antonio : Cleveland Cavaliers-Denver Nuggets 117-126 IL TABELLINO Non siamo ancora ai livelli critici raggiunti a gennaio, ma a Cleveland le cose sembrano tornate quelle del recente passato " specialmente a ...

Nba - Minnesota perde la testa - Utah vince e tiene aperta la corsa playoff : La corsa ai playoff della Western Conference promette di essere una delle più memorabili di sempre, con ben otto squadre a giocarsi i rimanenti sei posti alle spalle di Houston e Golden State nell'...

Nba Regular Season 2017/18 : Volano Warriors e Celtics - Sixers e Blazers risalgono in ottica playoff - bene anche Hornets e Lakers! : Dopo lo strabiliante All Star Weekend di Los Angeles conclusosi con un All Star Game spettacolare vinto 148-145 dal Team LeBron sul Team Stephen, è ricominciata alla grande l’NBA Regular Season 2017/18! Le tante partite disputate in questi tre giorni hanno offerto diverse emozioni e noi vedremo e analizzeremo tutti i risultati dei match di questa NBA Regular Season partendo dai 6 giocati venerdì. Gli Warriors ripartono vincendo ...

Playoff Nba - ecco una nuova proposta : e se la corsa alla post-season fosse a 20 squadre? : La NBA continua a pensare a nuove possibili soluzioni per rendere più avvincente il formato Playoff. L'ultima proposta sul tavolo è quella raccontata da Zach Lowe su ESPN , che ipotizza un possibile ...

Nba 2018 : Marco Belinelli riparte da Philadelphia. Con i 76ers può giocarsi i playoff : Marco Belinelli riparte dai Philadelphia. Dopo il divorzio con gli Atlanta Hawks, l’azzurro ha scelto i 76ers per ripartire e giocarsi ambizioni importanti, con l’obiettivo di centrare i playoff. È stato proprio il nativo di San Giovanni in Persiceto a fugare ogni dubbio sulle voci che circolavano insistenti sulla stampa americana con un chiaro ed eloquente “Trust the process“, su Twitter, ovvero il motto dei 76ers. ...