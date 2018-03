Nazionale L' Argentina colpisce nel finale Italia ko 2-0 a Manchester

Italia-Argentina 0-2. La prima di Luigi Di Biagio come ct della Nazionale è un flop : Dopo il flop con la Svezia e la mancata qualificazione per i Mondiali, l'Italia riparte con una sconfitta nell'amichevole con l'Argentina. A Manchester finisce 2-0 per l'albiceleste grazie ai gol di Banega e Lanzini, rispettivamente al 30' e al 40' del secondo tempo.

Nazionale - Italia-Argentina : Di Biagio lancia Cristante : MANCHESTER - Un affaticamento muscolare del centrocampista del Napoli Jorginho impedisce a Di Biagio il varo della coppia di palleggiatori con Verratti, possibile asse della Nazionale del futuro, ma ...

Italia-Argentina - probabili formazioni : la Nazionale riparte con il 4-3-3 guidato da Immobile-Insigne? Che sfida a Messi e compagni : L’Italia è pronta per ripartire dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018. La batosta subita contro la Svezia ha rappresentato l’anno zero del nostro calcio e ora bisogna rilanciarsi. Si ricomincia con un’amichevole di lusso: venerdì 23 marzo gli azzurri affronteranno l’Argentina all’Etihad Stadium di Manchester. I ragazzi di Gigi Di Biagio, alla sua prima panchina con la Nazionale maggiore, è chiamata a ...

Amichevole Italia-Argentina in diretta tv : orario e dove vedere la Nazionale Video : La #Nazionale di calcio non sara' ai #Mondiali Russia 2018, ma nonostante questo affrontera' alcune partite amichevoli [Video] nel corso dei mesi che porteranno alla Coppa del Mondo. Gli azzurri, che in panchina hanno il ct Luigi Di Biagio, saranno chiamati a disputare delle partite di alto livello. I prossimi avversari dell’Italia saranno Argentina e Inghilterra, due squadre che in Russia avranno buone chance di arrivare fino in fondo al ...

Luigi Di Biagio ct della Nazionale contro Argentina e Inghilterra : Lo hanno deciso, come avevano preannunciato giorni fa, il Commissario Straordinario Fabbricini ed il suo vice Costacurta. Il tecnico dell'Under 21 traghettatore, ma se vince resta, e a marzo la ...

