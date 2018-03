Napolitano bacchetta il Pd

meteoweb.eu

(Di venerdì 23 marzo 2018) Roma, 23 mar. (AdnKronos) – Le ultime elezioni hanno costituito “un netto spartiacque” che tra l’altro ha mostrato “quanto poco avesse convinto l’auto-esaltazione dei risultati ottenuti negli ultimi anni da governi e da partiti di maggioranza”. Giorgioha aperto la legislatura al Senato senza risparmiare critiche alla maggioranza e al governo uscente. “Il voto del 4 marzo ha rispecchiato un forte mutamento nel rapporto tra gli italiani e la politica quale si era venuta caratterizzando da non pochi anni a questa parte”, ha spiegato il presidente emerito, che ha presieduto la prima seduta di palazzo Madama, parlando di “un voto che non solo ha travolto certezze e aspettative di forze politiche radicate da tempo nell’assetto istituzionale e di governo del Paese. Esso ha messo in questione tradizioni, visioni, ...