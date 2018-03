Napoli Proposta di modifica al regolamento della Commissione di Refezione

“Vuoi sposarmi?” : sul lungomare di Napoli flash mob con proposta di nozze mozzafiato : proposta di matrimonio con vista a Napoli, dove un ragazzo ha chiesto la mano della fidanzata di fronte al lungomare. La “fortunata” stava scendendo la scalinata che porta verso la riva quando, all’improvviso, di...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Napoli - la contropartita proposta al Genoa per Perin : Calciomercato Napoli, il club azzurro è concentrato sull’ultima parte di stagione con l’intenzione di lottare fino alla fine per lo scudetto, testa a testa bellissimo con la Juventus di Massimiliano Allegri. Ma si pensa anche alla prossima stagione con l’obiettivo di rinforzare la rosa, manovre in porta. Addio con Reina che ha già trovato l’accordo con il Milan, come anticipato da CalcioWeb, il nome in pole per il ...

Pericolo per il Napoli - proposta super della Juventus per Politano : A due giorni dalla fine del mercato, la vicenda relativa a Matteo Politano sembra presentare un nuovo colpi di scena. A parlarne è Rai Sport, per la quale il Napoli deve fare i conti con l’improvviso ritorno della Juventus. Il club bianconero nelle scorse ore avrebbe chiesto al Sassuolo un giorno di tempo, e questo […] L'articolo Pericolo per il Napoli, proposta super della Juventus per Politano proviene da ultimecalcioNapoli.it.

L'Ajax accetta la proposta del Napoli : Younes può arrivare subito : L'Ajax ha accettato la proposta del Napoli (circa 5 milioni di euro) per anticipare l'arrivo di Younes. L'attaccante tedesco, bloccato da tempo, è atteso in Italia per le visite mediche e firma sul ...

Calciomercato Napoli/ News - Innocentin (ag. Younes) : "Nessuna proposta dal Napoli" (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: l'agente di Amin Younes esclude che ci sia un accordo tra il suo assistito e il Napoli(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 13:52:00 GMT)

Napoli - proposta di rinnovo per Mertens : addio alla clausola : Napoli, proposta di rinnovo per Mertens: addio alla clausola Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli, proposta DI rinnovo PER Mertens – Dries Mertens, attaccante del Napoli, è reduce da alcune importanti stagioni all’ombra del Vesuvio. Per questo in tanti hanno messo nel mirino il centravanti belga. CONTRATTO DA 5 MILIONI L’ANNO Il Napoli ...

Napoli - De Laurentiis va da Sarri : ecco la nuova proposta di contratto : Napoli, De Laurentiis va da Sarri: ecco la nuova proposta di contratto Una visita a sorpresa, martedì scorso, nella casa di Maurizio Sarri a Figline Valdarno per blindare il tecnico e allontanare le eventuali minacce provenienti dall’Inghilterra (Chelsea). Il presidente del Napoli De Laurentiis non vuole correre rischi e ha organizzato un blitz in terra […] L'articolo Napoli, De Laurentiis va da Sarri: ecco la nuova proposta di ...

