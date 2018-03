Napoli è una potenza di talento ed energia

Maltempo : il vento fa urtare una motonave sulla banchina del porto di Napoli : Una forte raffica di vento ha provocato un incidente senza conseguenze per i viaggiatori a bordo di una motonave nel porto di Napoli. La nave veloce ‘Isola di Capri’ – della Caremar, impiegata sulla linea tra l’isola azzurra ed il capoluogo campano – ha urtato con la poppa la banchina del Molo Beverello. Molto spavento a bordo ma nessun ferito. L’attracco al Beverello era stato deciso per le cattive condizioni ...

'Una festa esagerata' - l'omaggio di Salemme a Napoli e a De Filippo : Arriva al cinema il 22 marzo 'Una festa esagerata', tratto dalla commedia teatrale di Vincenzo Salemme, omaggio alla napoletanità e a Eduardo De Filippo. Abbiamo incontrato il regista e protagonista ...

Napoli - 'freddata come una camorrista' : trovato il corpo del marito suicida Video : Lo stavano cercando da un giorno, l'hanno trovato morto questa mattina. Si è ucciso #Pasquale Vitiello, 35 anni, marito killer che ieri, nel giorno della festa del papa', ha ucciso la moglie da cui si stava separando, #Immacolata Villani, 31 anni, per poi fuggire a bordo di uno scooter. Lei aveva appena accompagnato a scuola la loro figlia di nove anni a #Terzigno, Napoli. E' stata un'esecuzione: Freddata come una camorrista, hanno detto ...

Tre adolescenti ammazzano una guardia giurata a Napoli : Hanno capito che al momento la politica e gli adulti in generale non sono in grado di dargli un futuro e non riescono, quindi, a individuare nessuna utilità in una passione. Tutto ciò li porta alla ...

Napoli - Vigilante ucciso con una spranga di ferro : nella babygang una promessa del calcio. 'Ci sbrighiamo per l'allenamento?' : 'Ci sbrighiamo in tempo per l'allenamento?': gli agenti del commissariato di Scampia hanno appena prelevato C.U. e stanno per interrogarlo. Il sedicenne è accusato di aver partecipato all'aggressione ...

Genoa - Ballardini : 'Con il Napoli sarà una sfida stimolante' : 'sarà un test stimolante, sono curioso di vedere che partita faremo'. Davide Ballardini alla vigilia della sfida al Napoli è consapevole della forza degli azzurri ma anche delle qualità del suo Genoa .