Napoli | contro il Sassuolo si gioca alle 18 ma è giallo sui biglietti

Senato - Napolitano fa il protagonista e si scaglia contro 'l'autoesaltazione del Pd' : Commentano tra di loro o al telefono il discorso che questa mattina ha, di fatto, dato una scudisciata alla politica, ai 'partiti vecchi e tradizionali' che non hanno avuto la capacità di ascoltare ...

L'idea del M5S : "Incontro tra leader - ma senza Berlusconi". Napolitano apre la legislatura - stallo sui presidenti : Chi saranno i prossimi presidenti delle Camere, e chi il prossimo premier? Il dilemma, che sarà risolto (forse) nelle prossime settimane, parte da oggi. Dopo che il centrodestra ha proposto il...

Napoli - auto contromano nel tunnel delle Quattro Giornate : scatta la task force : Il senso di marcia alternato non c'è più ma le auto continuano ad andare contromano. Questa la realtà del tunnel Quattro Giornate nel quartiere di Fuorigrotta, utilizzato lo scorso novembre come via ...

Napoli. Controlli vendita di frutta e verdura in via Santa Teresa degli Scalzi : Gli Agenti della Polizia Municipale di Napoli delle Unità Operative Stella e Avvocata hanno effettuato un intervento congiunto per il

Napoli - De Laurentiis in città : possibile incontro con Sarri : Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, è arrivato ieri sera a Napoli Aurelio De Laurentiis . Per motivi di lavoro, quello cinematografico, ma potrebbe essere anche la giornata di un incontro con Maurizio Sarri . A Castel Volturno, ...

Napoli - ville e immobili ai centri sociali : de Magistris manda a casa i controllori : Si avvicina il momento della svolta sul fronte dei beni comuni: l'annuncio delle novità s'è manifestato qualche giorno fa sotto forma di decreto sindacale. De Magistris ha preso carta e penna per ...

Bruno Peres : 'Scudetto? Sono contro la Juventus - quindi dico Napoli' : Il terzino della Roma non ha dubbi neanche su chi sarà il portiere più forte al mondo: ' Alisson sta lavorando tanto - ha detto a Premium Sport -. Diventerà il numero uno. C'è un pochino di paura che ...

Napoli-Genoa 1-0 - Sarri non si espone : “Abbiamo l’onore di lottare contro chi…” : Napoli-Genoa 1-0- Un 1-0 che rilancia le speranze scudetto del Napoli. Il gol vittoria di Albiol consente agli uomini di Sarri di accorciare nuovamente le distanze dai bianconeri -2 il distacco dalla Juventus a poche settimane dallo scontro diretto. Sarri: “SIAMO NETTAMENTE SOPRA…” Sarri, a fine gara, ha colto l’occasione per sottolineare la straordinaria stagione […] L'articolo Napoli-Genoa 1-0, Sarri non si ...

Il Napoli usa la ‘testa’ contro il Genoa - la Juventus adesso trema : il Bologna ferma la Lazio [FOTO] : 1/30 AFP/LaPresse ...

Reina contro Perin - il Napoli guarda presente e futuro : Pepe Reina, 35 anni, e Mattia Perin, 25. Lapresse/Afp Una stretta di mano, un abbraccio prima del fischio d'inizio, poi ciascuno si dedicherà al presente, a questo Napoli-Genoa che dovrebbe servire ...

Guerriglia urbana con tegole e bottiglie - la denuncia : «A Napoli l'ira di un residente contro le babygang» : Guerriglia urbana nel centro storico di Napoli, dove i residenti si sentono sempre più ostaggio delle violenze di baby bang spavalde e prepotenti. L?ultimo episodio è avvenuto...

Guerriglia urbana con tegole e bottiglie - la denuncia : 'A Napoli l'ira dei residenti contro le babygang' : Guerriglia urbana nel centro storico di Napoli, dove i residenti si sentono sempre più ostaggio delle violenze di baby bang spavalde e prepotenti. L'ultimo episodio è avvenuto questa notte in ...

