Napoli | arrestati tre truffatori che raggiravano anziani

(Di venerdì 23 marzo 2018) Ennesima truffa a danno di. I carabinieri di Osimo hanno fermato tre uomini, due fratelli di 33 e 37 anni e il padre di 64 anni per associazione a delinquere finalizzata alla commissione continuata di estorsione e truffa aggravata. I tre sospettati di reato sono statie tradotti presso il carcere di Poggioreale aalla chiusura delle indagini sulla truffa del 'finto maresciallo'. I tre presunti trasgressori sono stati accusati di avere truffato dei poveriignari fingendo di essere in collaborazione con un maresciallo dei carabinieri. La truffa Il metodo per raggirare gliera sempre lo stesso. In poco più di un anno sono state ingannate parecchie donne in età avanzata. Uno dei tre telefonava alla vittima di turno spacciandosi per maresciallo dei carabinieri, annunciava che qualche parente, un nipote o un figlio del malcapitato aveva avuto un ...