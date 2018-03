Nada Malanima : in arrivo una primavera ricca di nuovi progetti con un film e un nuovo album. : Una primavera di nuovi progetti per l’eclettica cantante Nada Malanima: in arrivo un film e un nuovo album. Giovedì 19 aprile esce in sala Untitled – Viaggio senza fine, l’ultimo capolavoro del regista di Workingman’s Death Michael Glawogger, co-diretto da Monika Willi e distribuito da ZaLab. Sarà proprio la cantante la voce narrante d’eccezione per la versione italiana (l’attrice Fiona Shaw nella versione internazionale) e accompagnerà lo ...