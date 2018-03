MURALES ROMA | BACIO DI MAIO-SALVINI TvBoy disegna anche Meloni con bimbo africano | i

Bacio Di Maio-Salvini - a Roma spunta il MURALES C'è anche Giorgia Meloni : Dietro Montecitorio, in un vicoletto, e proprio in un angolo di usata stradina, in una specie di anfratto. Chissà quanti amanti si sono baciati in questo luogo appartato. E adesso ad abbracciarsi ...

Luigi di Maio bacia Matteo Salvini e Giorgia Meloni con in braccio una bambina di colore. Sono due murales comparsi nel centro di Roma questa mattina, entrambi firmati dalla tag di Tvboy, artista di strada palermitano esponente del movimento NeoPop. Il murales del leader M5s e del segretario leghista ricorda quello di Berlino che raffigura il bacio socialista tra Leonid Breznev ed Eric Honecker e si ispira alla celebre foto del bacio ...

Salvini e Di Maio si baciano per le strade di Roma. Il MURALES firmato Tvboy : "Gli opposti si attraggono" : Matteo Salvini stringe tra le mani il volto sorridente di Luigi Di Maio. Lui, in punta di piedi, cede all'abbraccio e lo bacia. Sullo sfondo un cuore rosso suggella l'intesa tra i due vincitori di queste ultime elezioni: da una parte il segretario leghista – cravatta verde e bandiera anti-Europa sul petto – dall'altra il leader del Movimento, con le cinque stelle cucite sul braccio.L'opera si chiama "Amor populi" ed è comparsa ...