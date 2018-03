' Multe pagate dalla Multiservizi | anche io ottenni l' annullamento'

A Como 300mila euro di Multe non pagate dagli svizzeri : Saranno anche il Paese delle banche e della precisione, ma quando si tratta di pagare le contravvenzioni in Italia, gli svizzeri nicchiano un po'. Ne sa qualcosa il Comune di Como, che vanta crediti per 290mila euro nei confronti di cittadini elvetici che a pagare le multe non ci hanno mai nemmeno pensato.È il quotidiano La provincia di Como a tirare fuori i dati relativi ai primi nove mesi del 2017, in cui si legge che solo 47mila euro su ...