MotoGP | mercato piloti Honda | idea Zarco | al posto di Pedrosa nel 2019?

MotoGP - Andrea Dovizioso : “Sono convinto della mia forza. Mercato? Spero in Ducati siano più buoni che in passato” : Tutto pronto per gli ultimi test collettivi della classe MotoGP sul circuito di Losail (Qatar). Da quest’oggi fino al 3 marzo il tracciato arabo sarà teatro di una tre giorni importante per i team della massima cilindrata pronti a raccogliere informazioni utili per migliorare le moto in vista dell’esordio iridato, previsto proprio su questa pista il 18 marzo. Tra gli osservati speciali Andrea Dovizioso, alfiere della Ducati, che tanto bene ...

MotoGP - Obiettivi e... mercato piloti - Fausto Gresini non ha dubbi : 'Dovizioso più completo di Marquez - mentre Valentino...' : Il manager italiano, dopo una soddisfacente carriera da pilota ha deciso di rimanere nel mondo delle corse, con un team in continua crescita che punta sempre a migliorarsi e a raggiungere importanti ...

MotoGP - Beirer : "Mercato? In Ktm facciamo crescere i giovani" : TORINO - Non si dovrà aspettare la fine della prossima stagione per parlare di mercato. Tanti grandi piloti, infatti, sono in scadenza di contratto e dunque le trattative saranno protagoniste già a ...

MotoGP - Jarvis : "Il mercato piloti va controllato" : ROMA - Il Mondiale di quest'anno è sicuramente anomalo, visto che molti piloti andranno in scadenza di contratto alla fine della stagione. È naturale che il mercato sarà sicuramente protagonista già a ...