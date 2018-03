Monza | nuovo progetto del San Gerardo | due mini-appartamenti per partorire in ospedale

Monza : nuovo vertice in Comune - il cinema Teodolinda è salvo per un anno : Sono davvero felice di poter dire alla comunità di Monza, che prova un affetto sincero per le sale di via Cortelonga, che gli spettacoli sono tutti confermati commenta soddisfatto il Sindaco ...

Serie C - Pisa-Monza 1-0 video highlights e proteste per lo stadio nuovo Video : Domenica 21 gennaio 2017 alla 22ª giornata di #Serie C girone A il #Pisa ha battuto il #monza tra mura amiche dopo la pausa di gennaio. Una vittoria importante che fa rimanere i nerazzurri agganciati alla seconda posizione in classifica, vera meta del campionato, dal momento che il Livorno ha ormai preso il volo. Il Monza rimane in zona play-off e, nonostante la sconfitta, ha disputato un’ottima partita terminando con un vero e proprio assedio ...