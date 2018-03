Monaco-Genoa 4-1 | la squadra di Ballardini travolta

Serie A Genoa - in agenda l'amichevole contro il Monaco : GENOVA - Andrà in scena domani pomeriggio allo Stade Louis II di Montecarlo l'amichevole tra il Genoa e il Monaco . Certa l'assenza dell'ex Pellegri , infortunato , pubalgia, . Oggi Lapadula e compagni ...

Genoa - è fatta per la cessione di Pellegri al Monaco : ecco quanto incassa il Grifone : Pietro Pellegri al Monaco , affare fatto. Il giovane attaccante del Genoa , corteggiato da tutte le big italiane, si accaserà invece in Francia al Monaco . Il calciatore sta firmando in queste ore il proprio accordo col club francese ed il Genoa si prepara ad incassa re un bel gruzzoletto da poter reinvestire sul mercato. 21 milioni di euro più 4 di bonus oltre a una percentuale su una eventuale rivendita futura, questo il bottino che il Grifone ...

Calciomercato Genoa - Pellegri alla Juventus? Arriva un incredibile colpo di scena - programmate visite con il Monaco : Sembrava fatta per il passaggio di Pellegri alla Juventus, i bianconeri stavano per assicurarsi uno dei migliori attaccanti in prospettiva futura ma adesso probabilmente dovranno fare i conti con una clamorosa beffa. Il club bianconero ed il Genoa avevano trovato l’accordo per circa 25 milioni di euro, poi l’inserimento nelle ultime ore del Monaco che ha alzato l’offerta e superato quella della Juventus, l’accordo sarebbe ...