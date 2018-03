allmusicnews

: Moldie in radio da Venerdì 23 Marzo con il nuovo singolo “Love to be free” - musicaworldIT : Moldie in radio da Venerdì 23 Marzo con il nuovo singolo “Love to be free” - pest_vamonos : Moldie in radio da Venerdì 23 Marzo con il nuovo singolo “Love to be free” - all_music_it : Moldie in radio da Venerdì 23 Marzo con il nuovo singolo “Love to be free” -

(Di venerdì 23 marzo 2018)inda23con il“Love to be free” Conosciuta come artista pop per antonomasia,si impone in questa canzone con uno stile irriverente e sensuale sfociato nella dance. Ispiratasi a una frase celebre di Martin Luther King :, make it stands for it’s right to betratta nel brano il tema intramontabile dell’amore come universale, incondizionato, senza distinzioni di razza ne sesso. Dal 2015 l’ artista moldava collabora ad un progetto di Elettro Music Dance con il produttore di fama internazionale Nicolò Fragile, incidendo già il“Don’t give up“. Attualmente sta scrivendo e registrando nuovi brani, collaborando anche con diversi autori. Biografia: Galia Macovei , nata a Chisinau ( Moldavia ) il 27 agosto sin dall’infanzia mostra spiccate abilità artistiche nel canto . All’età ...