Modella curvy e Mr addominali | i chili di troppo non sono un problema I neuroni in meno

Maggie Greene - da anoressica a Modella curvy : Ecco come ho ritrovato il sorriso. E il lavoro : Assumeva solo 900 calorie al giorno e poi andava in palestra per almeno tre ore. Non mangiava zuccheri né cibo spazzatura, ma solo carne magra, frutta e verdura. Nonostante questo, Maggie Greene continuava a vedersi grassa."Nessuno poteva dirmi che non ero sana perché mangiavo bene e mi esercitavo". "Volevo diventare come Kate Moss, non ero mai felice guardandomi allo specchio e un giorno accadde una cosa strana: non ...