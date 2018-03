Mobility 4 0 | Doxa & Connexia raccontano la mobilità degli Italiani digitali

Doxa Mobility - Un nuovo osservatorio sulla mobilità degli italiani : La Doxa, istituto specializzato in sondaggi di opinione, ricerche di mercato e analisi statistiche, lancia la divisione Mobility e diffonde i primi risultati dellosservatorio "On the move", avviato nei mesi scorsi e ora in grado di restituire una prima fotografia inedita sulla mobilità degli italiani. Il primo spunto interessante è che, nonostante i progressi del car-sharing e del ride-hailing, l88% degli italiani utilizza lauto ...